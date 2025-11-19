Росія погодилася продати сербську дочірню компанію "Газпрома"

Російські акціонери погодилися продати 56,15%, що належать їм у сербській компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS).

Про це заявила міністерка гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович, передає The Moscow Times.

Ім'я покупця вона не розкрила й зазначила, що "йдеться про конфіденційні ділові переговори між серйозними компаніями".

Джедович-Ханданович підкреслила, що ключова вимога Белграда – безперебійна робота НПЗ і якнайбільш оперативне забезпечення поставок сирої нафти трубопровідною системою JANAF. Це єдиний маршрут, яким завод NIS у Панчево (Сербія) отримує сировину.

Оператором трубопроводу є державна хорватська компанія JANAF. Також, за словами Джедович-Ханданович, NIS через американських юристів звернулася до уряду США з проханням продовжити ліцензію на роботу, щоб не переривати поставки сирої нафти та підтримувати роботу НПЗ.

На сайті NIS зазначено, що 18 листопада компанія направила до Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США новий запит на спеціальну ліцензію, необхідну для стабільного функціонування. Попередня ліцензія від 14 листопада, чинна до 13 лютого 2026 року, дозволяє акціонерам та зацікавленим сторонам вести переговори про "зміну структури власності", повідомляє NIS.

NIS, що володіє НПЗ у Панчево та мережею з 350 заправок у Сербії, опинилася під американськими санкціями на початку жовтня після кількох відстрочок, наданих адміністрацієюпрезидента США Дональда Трампа. Після введення санкцій JANAF припинив роботу з NIS, заблокувавши основний нафтопровід до Сербії.

NIS, контрольована "Газпромом" та "Газпром Нєфтью", забезпечувала близько 80% потреб Сербії в бензині та дизелі та понад 90% – в авіагасі та мазуті.

Для врегулювання ситуації в середині жовтня до Белграду приїжджали голова "Газпром Нєфті" Александр Дюков та заступник міністра енергетики Росії Павел Сорокін. Сербія пропонувала викупити російську частку в NIS, щоб вивести компанію з-під санкцій, проте Москва відмовилася і виявила бажання бачити іншого покупця, зокрема США. Про плани придбати компанію раніше також заявляла Хорватія.

15 листопада США відхилили запит Сербії про продовження ліцензії NIS та вимагали повного виходу Росії з капіталу компанії. Джедович-Ханданович наголосила, що змінити власника "за 7-8 днів неможливо". Раніше вона повідомляла, що російські акціонери повідомили OFAC про готовність передати контроль третій стороні.

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17 листопада в заяві президента Сербії Александра Вучича йшлося, що Сербія має сім днів, щоб ухвалити рішення, яке дозволить продовжити виробництво пального на сербському нафтопереробному заводі компанії NIS без необхідності націоналізації підприємства.

Як повідомлялося раніше, російсько-сербська нафтопереробна компанія NIS не отримала від Мінфіну США чергове продовження ліцензії, яке б дозволило знову відкласти санкції та надалі працювати у звичному режимі.

Також на початку жовтня стало відомо, що Комісія з питань захисту конкуренції Болгарії дала згоду на концентрацію в сегменті роздрібного продажу пального, що дає змогу компанії Uni Energy повністю взяти під контроль мережу АЗС NIS Petrol.