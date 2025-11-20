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Новини інвестиції
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Європа не відкриє двері просто так: У "Метінвесті" розповіли, чому український бізнес повертається з ЄС попри війну

керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз

Український бізнес має розраховувати насамперед на власні сили та створювати умови для розвитку всередині країни, адже шлях до євроінтеграції буде складним і конкурентним.

Про це керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив під час GET Business Festival 2025 у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, євроінтеграція відкриває для України не лише можливості, а й ризики.

"Європа не чекає нас з відкритими обіймами. Українська сталь, аграрка, логістика – все це конкуренція для європейських виробників", – зауважив Водовіз.

У якості прикладу він назвав впровадження Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який фактично може стати податком на український експорт.

Водночас управлінець наголосив, що реальні можливості для бізнесу полягають у доступі до західного фінансування та створенні великих структурних проєктів, які стимулюватимуть економіку.

"Поки що з 8 млрд євро Ukraine Facility реально розподілено лише близько 100 млн євро. Це крапля в морі", – зазначив він.

Водовіз також наголосив, що український бізнес поступово повертається з Європи, бо саме в Україні його ефективність значно вища: "Вітряк у Європі приносить 5-7% рентабельності. А в Україні – 20-25%".

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Саме тому, на його переконання, для економічного прориву Україні потрібні масштабні проєкти, подібні до тих, що реалізують сусіди.

"У Польщі будують аеропорт, який додає 3% до ВВП. У Румунії – модернізують порти, що дає плюс 2%. Україні бракує саме таких драйверів зростання", – переконаний топменеджер.

Водовіз також наголосив, що "Метінвест" залишається орієнтованим на Україну: компанія переорієнтувала логістику з морських маршрутів на залізницю, розвиває партнерства в Європі та підтримує Збройні сили, на що вже спрямувала понад $400 млн.

"Ми маємо доводити, що український бізнес здатен не лише вистояти, а й рухати країну вперед", – підсумував представник "Метінвесту".

GET Business Festival – це щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу під егідою Delo.ua, який проходить 10 років поспіль. До 20-річчя видання подія зібрала понад 100 спікерів, серед яких представники бізнесу з різних галузей економіки, держави та громадянського суспільства.

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Автор: 

інвестиції (1739) металургія (1084) Євросоюз (5618) Метінвест (911) Новини компаній (3967)
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Топ коментарі
+6
В гудок гуди ,йди опудало азовсталь розбудовуй,це ж ти лугандон робило,тебе й з України вишвирнути потрібно.
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20.11.2025 16:26 Відповісти
+5
Ну якщо в ЄС за електрику з вітряка бізнесмен має 5% прибутку а в Україні 25% то й ціни на кіловат будуть вищі. Апетити акулячі бізнесмен вгамувати не спроможний? Щоб заробляти як в ЄС і зарплату трудягам платити. Ну це взагалі нижче гідності доморощених фабрикантів та ларьочників.
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20.11.2025 17:05 Відповісти
+4
А Гудок вже повернувся з Європи, замки у Франції вже продав?
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20.11.2025 16:33 Відповісти
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В гудок гуди ,йди опудало азовсталь розбудовуй,це ж ти лугандон робило,тебе й з України вишвирнути потрібно.
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20.11.2025 16:26 Відповісти
А Гудок вже повернувся з Європи, замки у Франції вже продав?
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20.11.2025 16:33 Відповісти
Ахметов з початку війни 22 роки перебуває в Україні, і фактично весь його бізнес сконцентрований тут
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20.11.2025 19:08 Відповісти
плати податки в українську казну такі самі, які платять ,наприклад, німецькі сталевари і виплачуй своїм робітникам таку ж саму зарплатню.яку отримують робочі в ЄС.
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20.11.2025 16:44 Відповісти
Нєє, так не канає.
У нас окремий вид держави: жити як капіталіст, а платити як соціаліст.
Того метінвест останнім часом рве і мєчє, бо кріпаки тікають
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20.11.2025 17:16 Відповісти
Немецких сталеваров уже почти как класса нет. В том числе из-за налогов и цен на электричество
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20.11.2025 17:57 Відповісти
А метінвест пішов чи прийшов?
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20.11.2025 16:49 Відповісти
Гєндір мєтінвєст - йди в жопу!
Скільки укрбізнесу у % повернулося із Польщі?
А скільки кают на яхті Ахметова?
Феодал небритий
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20.11.2025 16:56 Відповісти
Ну якщо в ЄС за електрику з вітряка бізнесмен має 5% прибутку а в Україні 25% то й ціни на кіловат будуть вищі. Апетити акулячі бізнесмен вгамувати не спроможний? Щоб заробляти як в ЄС і зарплату трудягам платити. Ну це взагалі нижче гідності доморощених фабрикантів та ларьочників.
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20.11.2025 17:05 Відповісти
навіть країни-члени Європейського союзу насамперед переслідують свої національні інтереси, незважаючи на інтеграцію, а ми навіть не є членом союзу
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20.11.2025 19:06 Відповісти
Естественно. Переворачивание фур с зерном мы все помним. Помощь помощью, но они совсем нас не ждут на своих рынках. Зато наш осваивать - это пожалуйста
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20.11.2025 17:56 Відповісти

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