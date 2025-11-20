Європа не відкриє двері просто так: У "Метінвесті" розповіли, чому український бізнес повертається з ЄС попри війну

Український бізнес має розраховувати насамперед на власні сили та створювати умови для розвитку всередині країни, адже шлях до євроінтеграції буде складним і конкурентним.

Про це керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив під час GET Business Festival 2025 у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, євроінтеграція відкриває для України не лише можливості, а й ризики.

"Європа не чекає нас з відкритими обіймами. Українська сталь, аграрка, логістика – все це конкуренція для європейських виробників", – зауважив Водовіз.

У якості прикладу він назвав впровадження Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який фактично може стати податком на український експорт.

Водночас управлінець наголосив, що реальні можливості для бізнесу полягають у доступі до західного фінансування та створенні великих структурних проєктів, які стимулюватимуть економіку.

"Поки що з 8 млрд євро Ukraine Facility реально розподілено лише близько 100 млн євро. Це крапля в морі", – зазначив він.

Водовіз також наголосив, що український бізнес поступово повертається з Європи, бо саме в Україні його ефективність значно вища: "Вітряк у Європі приносить 5-7% рентабельності. А в Україні – 20-25%".

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Саме тому, на його переконання, для економічного прориву Україні потрібні масштабні проєкти, подібні до тих, що реалізують сусіди.

"У Польщі будують аеропорт, який додає 3% до ВВП. У Румунії – модернізують порти, що дає плюс 2%. Україні бракує саме таких драйверів зростання", – переконаний топменеджер.

Водовіз також наголосив, що "Метінвест" залишається орієнтованим на Україну: компанія переорієнтувала логістику з морських маршрутів на залізницю, розвиває партнерства в Європі та підтримує Збройні сили, на що вже спрямувала понад $400 млн.

"Ми маємо доводити, що український бізнес здатен не лише вистояти, а й рухати країну вперед", – підсумував представник "Метінвесту".

GET Business Festival – це щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу під егідою Delo.ua, який проходить 10 років поспіль. До 20-річчя видання подія зібрала понад 100 спікерів, серед яких представники бізнесу з різних галузей економіки, держави та громадянського суспільства.

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".