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Новини Ціни на продукти
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В Україні дешевшає морква. Ціни на 59% нижчі, ніж торік

В Україні дешевшає морква. Ціни на 59% нижчі, ніж торік

В Україні знижуються ціни на моркву, при цьому попит на цю продукцію на сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу дедалі частіше пропонуються овочі середньої та низької якості. 

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, оптові компанії ведуть закупівлі моркви за необхідністю, не бажаючи закладати продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін.

Так, на сьогодні українські виробники відвантажують моркву в діапазоні 5-11 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною зниження цін є сезонне збільшення пропозиції овочів на ринку з різними якісними показниками на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію. Відтак, фермери змушені знижувати відпускні ціни на наявні партії моркви.

Утім, на сьогодні оптові партії цих овочів в Україні надходять у продаж у середньому на 59% дешевше, ніж за аналогічний торішній період

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За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем. У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.

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магазин (423) продукти (939) торгівля (1158) ціни (4275)
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Топ коментарі
+5
Це ж мав повідомити зеленський у вечірньому пі#досику!
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21.11.2025 17:13 Відповісти
+3
потужно! переможно!
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21.11.2025 17:20 Відповісти
+2
але "капуста", стабільно дорожчає!
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21.11.2025 17:08 Відповісти
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це добре
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21.11.2025 17:07 Відповісти
але "капуста", стабільно дорожчає!
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21.11.2025 17:08 Відповісти
Це ж мав повідомити зеленський у вечірньому пі#досику!
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21.11.2025 17:13 Відповісти
відосик ще не вийшов - може і обрадує підданих доброю новиною ще раз!
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21.11.2025 17:24 Відповісти
піддатих?
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21.11.2025 17:26 Відповісти
Взагалі то це пререгатива премьера. Пом'ятаєтєМікілу Азірова? Він за капусту першим таке розповів.
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21.11.2025 17:41 Відповісти
Те повідомлення - просто бімба!
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21.11.2025 17:44 Відповісти
потужно! переможно!
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21.11.2025 17:20 Відповісти
Ну ось !!! А ви кажете, що усе так погано.
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21.11.2025 17:20 Відповісти
А що там із капустою... зеленою... ?
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21.11.2025 17:23 Відповісти
А про капусту від проє#ав свій шанс!
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21.11.2025 17:28 Відповісти
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21.11.2025 17:38 Відповісти
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21.11.2025 17:43 Відповісти
розповідає про ціну борщового набору?
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21.11.2025 19:59 Відповісти
колись подорожчала цибуля - Порошенка не вибрали президентом..
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21.11.2025 18:01 Відповісти
Запхайте її в оманського віслюка.
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21.11.2025 18:06 Відповісти
Я щасливий, блт! Проблема з їжею вирішена
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21.11.2025 18:14 Відповісти
Спостерігав, навезли моркви, реалізації нема, вже псується, не беруть, ціни знижують і виставляють як позитивний процесс.
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21.11.2025 19:31 Відповісти
Ну все,теперь заживем!
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21.11.2025 19:51 Відповісти
Яке досягнення! Але скільки потрібно кг тої моркви на місяць пересічному гречкосію?
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21.11.2025 22:01 Відповісти

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