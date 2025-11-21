В Україні дешевшає морква. Ціни на 59% нижчі, ніж торік

В Україні знижуються ціни на моркву, при цьому попит на цю продукцію на сьогодні залишається досить стриманим, оскільки до продажу дедалі частіше пропонуються овочі середньої та низької якості.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, оптові компанії ведуть закупівлі моркви за необхідністю, не бажаючи закладати продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін.

Так, на сьогодні українські виробники відвантажують моркву в діапазоні 5-11 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною зниження цін є сезонне збільшення пропозиції овочів на ринку з різними якісними показниками на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію. Відтак, фермери змушені знижувати відпускні ціни на наявні партії моркви.

Утім, на сьогодні оптові партії цих овочів в Україні надходять у продаж у середньому на 59% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

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За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні у жовтні зросли на 0,9%, порівняно із вереснем. У річному обчисленні, порівняно із жовтнем 2024 року, ціни зросли на 10,9%

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.