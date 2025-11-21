Кількість росіян із заощадженнями впала до мінімуму за 8 років

Частка росіян, які мають хоч якісь заощадження, опустилася до мінімуму за вісім років. Так, лише 31% опитаних фондом "Громадська думка" позитивно відповіли на запитання про грошовий запас, який дозволив би протриматися певний час у разі втрати основного доходу.

Як зазначається, цей результат – один із найгірших в історії та мінімум із грудня 2017 року, випливає із щомісячних опитувань, які проводяться на замовлення Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

При цьому за офіційною статистикою зарплати та доходи населення зростають.

За даними Росстату, у січні-вересні грошові доходи на душу населення були на 18,2% більше, ніж роком раніше, реальні (з поправкою на зростання цін) – на 8%, а реальні (за вирахуванням інфляції та обов'язкових платежів) – на 9,2%. Середня зарплата у серпні була на 12,2% більшою, ніж рік тому, а в реальному вираженні – на 3,8%.

При цьому виникли ознаки погіршення матеріального становища людей. Кошти населення в банках, які останні два роки додавали приблизно по 10 трлн руб., у серпні-вересні практично перестали зростати: близько 130 млрд руб. за два місяці.

Приріст вкладів значно менший за суму нарахованих відсотків (близько 500 млрд руб. на місяць), тобто за фактом йде відтік коштів із вкладів.

У жовтні приплив формально відновився: вклади зросли на 722 млрд руб. Однак, як коментував ЦБ Росії, мав місце "разовий фактор": якесь "обмежене коло фізичних осіб" купило багато валюти та розмістило її на депозити. У перерахунку на рублі вкладення валютні депозити у жовтні склали 234 млрд руб. Решта – нараховані відсотки.

Зростання доходів населення розподіляються нерівномірно: нерівність теж збільшується, випливає з даних Росстату. Майже 70% усіх доходів населення одержують 40% найбільш забезпечених росіян.

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Раніше повідомлялося, що економічні очікування росіян різко знизилися. Індекс оцінки перспектив рівня життя населення в Росії в жовтні становив 85 пунктів, що на 8 пунктів нижче, ніж у липні та є мінімальним значенням із грудня 2022 року.

Наприкінці серпня стало відомо, що частка росіян, які мають хоч якісь заощадження, опустилася до мінімуму за 3,5 року. Лише 34% позитивно відповіли на запитання, чи мають вони заощадження, які дозволять протриматися якийсь час у разі втрати основного доходу.

У липні повідомлялося, що фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% працюючих росіян. Водночас серед тих, хто має заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести і 7% – від пів року до року. Лише 6% опитаних повідомили, що їхні заощадження дозволять їм прожити без зарплати понад рік.

Також стало відомо, що російські компанії, які зіткнулися з погіршенням фінансового стану на тлі уповільнення економіки, почали відмовлятися від виплати бонусів та премій співробітникам. Кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що за останній рік розмір додаткових виплат був урізаний або їх зовсім перестали нараховувати.