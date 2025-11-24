Велика Британія виявила схему відмивання грошей у інтересах Росії. До неї може бути причетний громадянин України

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) повідомило про викриття масштабної міжнародної мережі відмивання грошей, яка допомагала Росії обходити санкції та фінансувати війну проти України.

Як пише Reuters, мережа відмивання на мільярди доларів, яка діяла по всій Великій Британії, придбала контрольний пакет акцій киргизького банку Keremet Bank, щоб полегшити уникнення санкцій та підтримати розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Таке придбання було необхідним для проведення транзакцій, пов'язаних із оборонними, аерокосмічними та технологічними компаніями Росії.

Злочинці конвертували в криптовалюту готівку, отриману від вуличної злочинності, а також забезпечували фінансові канали для наркоторговців, російських спецслужб і структур, пов'язаних з державою.

У грудні минулого року NCA та Міністерство фінансів США виявили дві мережі – TGR та Smart, – які використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, і які, за словами Лондона, відмивали гроші наркоторговців, злочинців та шпигунів в обміні "готівка на криптовалюту".

NCA та її партнери з правоохоронних органів у таких країнах, як США, Франція, Іспанія та Ірландія, на сьогодні заарештували 128 осіб. За даними NCA, лише у Великій Британії на сьогодні було вилучено понад $33 млн готівкою та криптовалютою.

Міністерство фінансів США зі свого боку заявило, що запровадило санкції проти членів цих груп, які допомагали росіянам використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

NCA заявило, що TGR пов'язана з купівлею контрольного пакету акцій Keremet Bank, на який наклали санкції США. У січні Міністерство фінансів США заявило, що продаж, здійснений Міністерством фінансів Киргизстану, мав на меті "створити центр ухилення від санкцій" для російських торговельних платежів.

Keremet Bank зі свого боку заявив, що оскаржуватиме це рішення.

TGR управляв громадянин України Георгій Россі, який до переїзду до Європи працював у російському банківському секторі. Його вважають власником частки Keremet Bank. 15 січня 2025 року США ввели санкції проти кредитної організації, вказавши, що вона допомагала російським посадовим особам і російському "Промсвязьбанку", що потрапив до SDN-листу, обходити санкції.

Smart управляла уродженка Сибіру (Росія) Єкатеріна Жданова, затримана у Франції.

NCA зазначило, що TGR та Smart заробили на схемі "мільйони фунтів стерлінгів", беручи за транзакції комісію 3%.

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Наприкінці серпня повідомлялося, що в Ірландії примусово закрили компанії, які раніше залучали мільярди доларів для російських банків та держкорпорацій.

Перед тим повідомлялося, що зареєстрована в Литві платформа, заснована двома громадянами Росії, дозволила десяткам мільйонів євро надійти до Росії, таким чином оминаючи санкційні обмеження, які ускладнюють платежі російським компаніям.

У вересні стало відомо, що Росія влаштувала у Вірменії хаб із вивезення підсанкційних алмазів.