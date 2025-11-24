"Укрзалізниця" отримала нову партію спецтехніки для відновлення інфраструктури. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" отримала нову партію спецтехніки для колійників та енергетиків у межах програми модернізації.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Майже п'ять років техніка для малої механізації не закуповувалась, а влітку цього року ми запустити централізовану системну трирічну програму оновлення інфраструктурного господарства. Це дало ефект – і в якості техніки, і в закупівельній ціні, а виробничі підрозділи вже бачать перші результати", – заявив він.

За його словами, колійники вже отримали понад тисячу одиниць малої механізації: рейкорізи, рейкосвердлильні верстати, електрошпалопідбійки, гайковерти, кущорізи та інше обладнання, значна частина якого – українського виробництва, зокрема з Харкова та Дніпра.

Така техніка зменшує фізичне навантаження і дає змогу працювати швидше та без ризиків для людей.

Окрім того, "Укрзалізниці" передали 20 нових хопер-дозаторів, виготовлених на власних виробничих потужностях компанії. До кінця року буде ще 30.

"Раніше такі вагони були лише російського виробництва, а наразі освоєно виробництво у нас. Таке оновлення парку пришвидшує відновлення колії, капітальні ремонти, нові будівництва", – зауважив Кулеба.

Також енергетики "Укрзалізниці" отримали новий телескопічний автопідйомник, який допоможе оперативно відновлювати високовольтні повітряні лінії після ворожих обстрілів. Окрім того, придбано трактори для очищення смуги відведення, що дасть змогу підвищити ефективність і безпеку робіт. Усе – українського виробництва.

"До кінця 2025 року "Укрзалізниця" поставить у свої підрозділи понад 1800 одиниць техніки малої механізації. У 2026-2028 роках заплановано закупівлю ще понад 9 500 одиниць. Це формує оновлену базу для колійного господарства на всій мережі", – розповів Кулеба.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор















Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в січні-вересні цього року зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 66,03 млрд грн, а також отримала чистий збиток 7,32 млрд грн проти чистого прибутку 1,66 млрд грн за січень-вересень 2024 року.

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" уклала угоду про закупівлю 55 електровозів у французької компанії Alstom.

Перед тим повідомлялося, що в проєкті держбюджету України на 2026 рік передбачено близько 5,7 млрд грн на придбання 100 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", у тому числі замовлять перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.