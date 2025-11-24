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Новини Відключення електроенергії
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У вівторок світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на пів черги менше, – Укренерго"

У вівторок відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на пів черги менше

Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Нагадаємо, 24 листопада діють обмеження споживання елетроенергіїграфіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

Перед тим у Міністерстві енергетики спростували повідомлення про експорт електроенергії з України. Так, комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.

За даними галузевого видання ExPro, Україна не експортує електроенергію з 11 листопада 2025 року. До цього експорт здійснювався на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.

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електроенергія (4688) Укренерго (2175) відключення світла (850)
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Якщо виродки не бахнуть...

За уточненням переліт мінімум 16х Ту-22М3 з аер.Бєлая на аер.Оленья.

Додатково є попередження до 28 листопада по Одещині, на ймовірне використання великої кількості БпЛА, балістичних ракет та Х-22.
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24.11.2025 18:17 Відповісти
А звідки у них аж 16 взялося літаючих Ту22?
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24.11.2025 18:29 Відповісти
Зеленський з єрмаком, про них теж не знали??
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24.11.2025 18:53 Відповісти
Мабуть, з 2014 року посадові особи в Міненерго, Укренерго, НКРЄКП, гончарук, шмигаль, свириденко, завчасно та ретельно виконали вимоги законодавства щодо функціонування паливно-енергетичної галузі в Особливий період !?!?!? Не тільки ж на ГРОШАХ з тарифів, наглядова Рада ЖИРУВАЛА з власниками енергетичних об'єктів!!?!?
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24.11.2025 18:52 Відповісти
Пишут что русня двигает там свои ТУшки сегодня...похоже готовятся к обстрелу на фоне-"принуждения к переговорам" мудачье болотное...наверняка будут снова по энергетике и по домам бить,******
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24.11.2025 19:21 Відповісти
Вы регионы уточняйте. А то кто-то по 12- 16 без света как сидел таки и сидит, а для кого-то и парчу часов в день уже шок.
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24.11.2025 20:18 Відповісти

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