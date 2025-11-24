У вівторок світла буде більше: Відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на пів черги менше, – Укренерго"
Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Нагадаємо, 24 листопада діють обмеження споживання елетроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.
Перед тим у Міністерстві енергетики спростували повідомлення про експорт електроенергії з України. Так, комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.
За даними галузевого видання ExPro, Україна не експортує електроенергію з 11 листопада 2025 року. До цього експорт здійснювався на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.
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За уточненням переліт мінімум 16х Ту-22М3 з аер.Бєлая на аер.Оленья.
Додатково є попередження до 28 листопада по Одещині, на ймовірне використання великої кількості БпЛА, балістичних ракет та Х-22.