Витрати українців за кордоном цього року скоротяться на 10%, – НБУ

Витрати українців за кордоном, які обліковуються за статтею "імпорт подорожей", цього року скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком і становитимуть близько $12 млрд.

Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає Центр економічної стратегії.

"Розрахунки картками – це частина тих витрат, які українці несуть за кордоном. Вони є одним з елементів формування нашої статистики за статтею "імпорт подорожей". І якщо подивитися на динаміку за цією статтею, то максимальних цифр ми досягли в 2023 році – близько $20 млрд становили витрати українців за кордоном у цей рік", – розповів Ніколайчук.

Після цього, за його словами, спостерігалося поступове зниження цієї суми, і досить різким воно було в 2024 році.

"У 2025 році ми очікуємо, що приблизно на 10% обсяги будуть нижчими, ніж минулого року, і опустяться до $12 млрд. Це незважаючи на те, що, відповідно до різних показників, міграція українців за кордон продовжується", – зазначив Ніколайчук.

Він додав, що цього року очікується, що винятково за рахунок міграції чисельність українців в Україні знизиться приблизно на 200 тис. осіб.

Насамперед це пов'язано з тим, що люди, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, починають отримувати більше доходів за кордоном і менше використовують ті ресурси, які вони можуть отримати з України, у тому числі й за рахунок використання своїх карток, підсумував Ніколайчук.

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Як повідомлялося, із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

До того стало відомо, що країни Європейського Союзу у вересні цього року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Це на 49% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найбільшою щомісячною кількістю нових рішень, зафіксованою з серпня 2023 року.

Станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 44% бенефіціарів. Неповнолітні становили майже третину (31%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (25,1%) від загальної кількості.

Нагадаємо, 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.