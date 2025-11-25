Японія запустила свій варіант DOGE: програма перегляне ефективність державних витрат

Уряд Японії оголосив про запуск нової ініціативи, спрямованої на перегляд системи субсидій і державних інвестиційних програм. Її мета ‒ скорочення неефективних витрат бюджету та відновлення довіри фінансових ринків, які занепокоєні зростанням державних видатків.

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт, який деякі аналітики вже охрестили японським аналогом американського "Department of Government Efficiency (DOGE)", став одним із ключових напрямів економічної політики прем’єр-міністерки Санае Такаїчі.

Як повідомила міністерка фінансів Сацукі Катаяма, для реалізації ініціативи створено міжвідомчу робочу групу, що аналізуватиме податкові пільги, субсидії та державні програми, аби визначити застарілі або неефективні напрями фінансування.

"На відміну від DOGE, ми не прагнемо перебудувати державні інституції. Ми зосереджуємося на перегляді чинних субсидій, податкових схем та використання державних коштів", ‒ заявила Катаяма під час пресконференції.

Вона також підкреслила важливість прозорості й підзвітності уряду у використанні державних ресурсів.

"Щоб підтримувати довіру до фінансової стабільності Японії, важливо показати суспільству, як саме ми постійно переглядаємо витрати", ‒ пояснила міністерка.

Очікується, що перевірка може призвести до скорочення частини субсидій уже найближчим часом. Її результати будуть враховані під час формування бюджету на 2027 фінансовий рік, роботу над яким уряд розпочне навесні 2026 року.

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Крім того, ініціатива передбачає залучення громадян до процесу через соціальні мережі — японців закликатимуть повідомляти про державні програми, які вони вважають неефективними або сумнівними. Водночас уряд поки не визначив конкретних цілей щодо обсягів скорочення витрат.

Програма DOGE в США — це ініціатива, яку в публічному просторі пов’язують із курсом на підвищення ефективності державного управління. Її суть зводиться до аудиту бюджетних витрат, перегляду субсидій, грантів і державних програм, щоб скоротити неефективні або застарілі видатки та зробити використання коштів прозорішим. DOGE також подають як інструмент дисципліни для держапарату: виявлення дублювання функцій, оптимізація процесів і підготовка рішень для наступних бюджетів. У медійних порівняннях цю модель інколи називають "департаментом ефективності" як короткий ярлик для реформ, спрямованих на економію та контроль державних фінансів.

Як повідомлялося, у Японії обговорюють потенційне розміщення на її території американської ядерної зброї. Такий крок може вимагати перегляду трьох неядерних принципів країни, які діють з часів після Другої світової війни.

Також стало відомо, що Департамент ефективності державного апарату (DOGE), який адміністрація Дональда Трампа заснувала за участю Ілона Маска, фактично згорнув свою роботу. Його діяльність припинилася на вісім місяців раніше, ніж передбачалося початковими планами.