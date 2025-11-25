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Новини Ветерани в освіті
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Маємо довести європейській спільноті, що ми економічні партнери, а не конкуренти, – "Метінвест"

директор департаменту корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олег Давиденко

Компанія "Метінвест" на власному прикладі показала європейським партнерам, що український бізнес може залишатися стійким під час війни, і водночас – інвестувати в розвиток освіти й майбутніх кадрів.

Про це директор департаменту корпоративних комунікацій "Метінвесту" Олег Давиденко розповів на GET Business Festival 2025, що пройшов у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

Він нагадав, що початок повномасштабного вторгнення у 2022 році та обстріли Маріуполя застали компанію в момент активного будівництва ультрасучасного університетського кампусу у місті. За словами Давиденка, тоді постало питання: чи вдасться зберегти університет як проєкт?

Втім, команда "Метінвесту" змогла практично миттєво перейти до нового формату – перевести навчання в онлайн, утримати інтерес абітурієнтів і побудувати освітній процес із нуля в умовах хаосу та евакуацій, додає топменеджер.

"Ми мали "перевзутися в повітрі", щоб зробити навчання взагалі можливим у новому віддаленому форматі", – згадує він.

За словами Давиденка, сьогодні "Метінвест Політехніка" вже випустила перших магістрів і провела четвертий набір бакалаврів. Виш впроваджує дуальне навчання, поєднуючи онлайн-лекції з практикою на підприємствах "Метінвесту".

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Загалом за п’ять років до вишу вступили понад тисяча студентів, і сьогодні він став одним із найамбітніших приватних освітніх проєктів в Україні. Інвестиції його створення перевищили вже 500 млн грн – рішення, яке компанія не поставила на паузу навіть після втрати потужностей у Маріуполі та Авдіївці, зауважує Давиденко.

Він також наголосив, що стійкість бізнесу "Метінвесту" стала сигналом для міжнародної аудиторії: компанія продовжила роботу навіть після руйнування ключових активів і зберегла усі зобов’язання перед клієнтами.

При цьому у 2022-2023 роках, коли Чорне море було закрите, а європейські партнери чекали на продукцію, компанія зробила ставку на чесну комунікацію: заздалегідь попереджала клієнтів про ризики, пояснювала затримки та виконувала обіцяне. Саме така поведінка, за словами Давиденка, формує "сталеву репутацію" – коли на бренд можна покладатися навіть у форс-мажорних умовах.

За його словами, така робота стала прикладом того, що український бізнес здатен тримати країну в найтяжчі моменти, підтримувати ЗСУ і водночас інвестувати в майбутнє – молодь, освіту, нові підходи до навчання й нові стандарти довіри у партнерстві зі світом.

"Цим прикладом ми хочемо показати, що Україна є частиною Європи. На фронті вона захищає європейські цінності й водночас є економічним партнером, а не конкурентом", – додав представник "Метінвесту".

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Автор: 

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А хто з ********** чи їх прихвостнів в Урядовому кварталі, забороняв це зробити з 2014 року??
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25.11.2025 15:39 Відповісти
Нехай Гудок ще декілька замків і яхт купить в Європі і з переконаннями не треба буде напрягатися.
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25.11.2025 15:43 Відповісти
Ну что вы ерунду мелете? Достаточно посмотреть на политику ВТО и всё станет понятно, вы тут про какие-то замки чушь втираете. Наслушаетесь пропагандонов и уподобляетесь бестолковой быдлоте.
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25.11.2025 19:51 Відповісти
Наївні клоуни. Ви ще екологічний податок Європі будете платити, за "брудне виробництво".
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25.11.2025 16:41 Відповісти
Це не наївність. Всі все розуміють. Точно так само як всі розуміють, що "екологічний податок" по факту просто мито на імпорт
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25.11.2025 18:26 Відповісти
Я думаю, що європейці все ж до останнього будуть захищати власні ринки. Формально у нас наче вільна торгівля, а по факту квоти, мита та постійні нові правила
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25.11.2025 18:25 Відповісти

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