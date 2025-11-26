Наслідки санкцій: Експорт нафтопродуктів із Росії в Азію в листопаді впав на 80%

Поставки російської нафтохімічної сировини до ключових країн Азії в листопаді цього року скоротилися на 57-80% після введення санкцій США проти компаній "Роснєфть" та "Лукойл".

Як свідчать дані S&P Global, відвантаження нафти до Індії зменшилися на 57%, до 60 тис. тонн, до Китаю – на 73,3%, до 54 тис. тонн, на Тайвань – на 79,6% до 37 тис. тонн, передає The Moscow Times.

Джерела S&P Global повідомляють, що індійські покупці, ймовірно, повністю припинять імпорт російської нафти. Тайванська Formosa Petrochemical, яку Центр досліджень енергетики та чистого повітря називав найбільшим імпортером російської сировини, також розглядає можливість відмови від поставок із Росії.

При цьому процес переоформлення контрактів на нових продавців, які не афілійовані з Росією, може тривати до трьох місяців.

Зниження експорту нафтопродуктів відбувається на тлі загального скорочення закупівель російської нафти. Так, після американських санкцій Індія, яка стала основним покупцем російської нафти з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, скоротила закупівлю сировини з РФ до мінімального рівня з 2022 року.

В індійських портах, за даними Bloomberg, знижки на сорт Urals подвоїлися і сягнули $7 за барель, проте місцеві НПЗ готові закуповувати лише у компаній, якіне потрапили під санкції США.

Китай також знизив обсяги закупівель російської нафти на дві третини, пише Bloomberg. Від сировини з РФ відмовилися не лише великі держкомпанії, а й частина приватних переробників, які зазвичай охочіше йдуть на ризики. За оцінкою Rystad Energy, у листопаді середньодобовий імпорт російської нафти до Китаю може скоротитися на 500-800 тис. барелів.

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Як повідомлялося, Китай із 2022 року заощадив $20 млрд за рахунок покупок нафти в Росії.

Відмова від російської нафти

Раніше повідомлялося, що партії російської нафти, вивезені танкерами з морських портів, дедалі частіше залишаються без покупців через американські санкції, під які потрапили російські компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Повністю припинили закупівлю російської нафти п'ять індійських НПЗ, на які припадало дві третини всіх поставок із РФ. Це Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy.

Також "бойкот" прямим закупівлям у "Лукойлу" та "Роснєфті" оголосили держкомпанії Китаю – Sinopec та PetroChina. До них приєдналися невеликі приватні НПЗ, які побоюються потрапляння під санкції, як це вже сталося з компанією Shandong Yulong Petrochemical, включеною до "чорних списків" Великої Британії та Європейського Союзу.

Як стало відомо, китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, один з найбільших у внутрішньому Китаї, відмовився від російської нафти у своєму останньому тендері на поставки сировини з грудня до середини лютого.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Пізніше Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл" на три тижні – до 13 грудня.

На початку листопада повідомлялося, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".