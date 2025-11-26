Найбільший будівельний підрядник отримає ще 1 мільярд на ремонт розв’язки біля метро "Чернігівська" у Києві

ТОВ "Група компаній "Автострада" стала переможцем тендеру на капітальний ремонт шляхопроводу з розв'язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська".

Компанія була єдиним учасником тендеру, запропонувавши виконати роботи за 985,09 млн грн, що всього на 2 мільйони менше очікуваної вартості, свідчать дані у системі Prozorro.

Наразі очікується рішення про визнання її переможцем торгів і підписання угоди.

Група "Автострада" Максима Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. За часів "Великого будівництва" компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів. Але під час повномасштабного вторгнення "Автострада" почала отримувати багатомільярдні замовлення на будівництво водогонів, а також метро.

У "Київавтодорі" пояснювали, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році і зараз він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти. Крім того, капремонт дозволить збільшити пропускну спроможність дороги.

Зокрема, планується замінити конструкції мостового полотна, відремонтувати прогонові будови та опори, перевлаштувати мережі, встановити нові поручні та бар'єри, оновити освітлення, замінити трамвайні колії, облаштувати велодоріжки та здійснити благоустрій прилеглої території.

Міст біля "Чернігівської" – один із двох основних шляхопроводів, які з'єднують північну і південну частину лівого берега Києва. Зараз закінчується ремонт другого шляхопроводу – біля станції метро "Дарниця". Його ремонтує ТОВ "Автомагістраль-Південь" у межах угоди вартістю 437,7 млн грн.

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Як повідомлялося, група "Автострада" Андрія Шкіля в останні роки стала найбільшим будівельним підрядником у Києві.

Зокрема, 30 вересня "Київавтодор" уклав угоду з "Автострадою" на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах за 1,26 млрд грн. Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. У "Київавтодорі" пояснювали необхідність її термінового ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".