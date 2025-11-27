Аграріям компенсуватимуть 50% вартості будівництва ферм на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях.

Як зазначили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, передбачено збільшення розміру часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях з 25% до 50% вартості.

"Збільшення відшкодування до 50% – це вагома фінансова підтримка для бізнесу, який продовжує інвестувати у відновлення тваринництва. Це рішення не лише здешевить будівництво нових об'єктів, а й сприятиме зростанню виробництва молока та продукції з доданою вартістю", – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Як підсреслили в Мінекономіки, таке рішення є важливим кроком для підтримки агровиробників, які будують або оновлюють тваринницькі ферми та об'єкти з переробки, а збільшена частка відшкодування стимулюватиме інвестиції у скотарство та пришвидшить відновлення виробництва в регіонах, що працюють поруч із зоною бойових дій.

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Як повідомлялося, Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку ООН (IFAD) реалізує в Україні свій перший повноцінний проєкт DOBRO – "Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій". Головна мета проєкту – створення сталих і конкурентоспроможних виробничих ланцюгів сільськогосподарських виробників у сільських громадах.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який передбачає створення Виплатної агенції в аграрній сфері.

Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що кожен п'ятий українець працює в аграрному секторі, галузь забезпечує близько 17% ВВП України та майже половину валютного виторгу від експорту товарів.

За підсумками 2024 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції на $24,5 млрд. Це другий найбільший показник в історії після 2021 року.