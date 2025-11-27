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Новини
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Аграріям компенсуватимуть 50% вартості будівництва ферм на прифронтових територіях

Аграріям компенсуватимуть 50% вартості будівництва ферм на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. 

Як зазначили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, передбачено збільшення розміру часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях з 25% до 50% вартості.

"Збільшення відшкодування до 50% – це вагома фінансова підтримка для бізнесу, який продовжує інвестувати у відновлення тваринництва. Це рішення не лише здешевить будівництво нових об'єктів, а й сприятиме зростанню виробництва молока та продукції з доданою вартістю", – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Як підсреслили в Мінекономіки, таке рішення є важливим кроком для підтримки агровиробників, які будують або оновлюють тваринницькі ферми та об'єкти з переробки, а збільшена частка відшкодування стимулюватиме інвестиції у скотарство та пришвидшить відновлення виробництва в регіонах, що працюють поруч із зоною бойових дій.

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Як повідомлялося, Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку ООН (IFAD) реалізує в Україні свій перший повноцінний проєкт DOBRO – "Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій". Головна мета проєкту – створення сталих і конкурентоспроможних виробничих ланцюгів сільськогосподарських виробників у сільських громадах.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який передбачає створення Виплатної агенції в аграрній сфері.

Раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що кожен п'ятий українець працює в аграрному секторі, галузь забезпечує близько 17% ВВП України та майже половину валютного виторгу від експорту товарів.

За підсумками 2024 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції на $24,5 млрд. Це другий найбільший показник в історії після 2021 року.

Автор: 

аграрії (1520) тварини (92) допомога (1810) сільське господарство (603) підтримка (128) фермер (379)
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Топ коментарі
+10
Навіщо їх там будувати, якщо там не існує захисту неба??????????
Придурки!!!!
Краще компенсуйте 100% витрат людям за організацію захисту і перехоплювачі!!!!!--
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27.11.2025 08:41 Відповісти
+9
Улетная схема,можно легко списывать сотни миллионов,как на клумбы Покровска.
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27.11.2025 08:50 Відповісти
+8
Ще один новостворений енергоатом - не забувайте про "ДВУШКУ НА мАСКВУ"
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27.11.2025 08:58 Відповісти
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Навіщо їх там будувати, якщо там не існує захисту неба??????????
Придурки!!!!
Краще компенсуйте 100% витрат людям за організацію захисту і перехоплювачі!!!!!--
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27.11.2025 08:41 Відповісти
Захисту неба ніде не існує на 100%. А в прифронтових зонах просто може звичайна реактивнеа артилерія все розхреначити чи авіабомба
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27.11.2025 09:09 Відповісти
І що ви цим хотіли сказати? Що варто будувати сільгосп підприємства, бо їх розхерачать і так і так?
Що саме я не так написала?
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27.11.2025 09:11 Відповісти
Та ні, взагалі, напевно, вирішувати аграріям...
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27.11.2025 09:15 Відповісти
З якого буя тільки їм таке право якщо ДБ складається з податків ВСІХ УКРАЇНЦІВ?!
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27.11.2025 11:00 Відповісти
вам що не зрозуміло ? щоб відмити гроші !
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27.11.2025 09:40 Відповісти
мала ціна щоб там на сході була хоч якась робота і донбасята які роками кличуть рускій мір - залишались там а не переїздили десь у Львів і перетворювали його на лугандон
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27.11.2025 08:48 Відповісти
Улетная схема,можно легко списывать сотни миллионов,как на клумбы Покровска.
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27.11.2025 08:50 Відповісти
Ще один новостворений енергоатом - не забувайте про "ДВУШКУ НА мАСКВУ"
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27.11.2025 08:58 Відповісти
усе для земиндича
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27.11.2025 09:01 Відповісти
Який ідіот протягує цю ідею будівництва ферм на прифронтових територіях?.Який бізнес на це погодиться?.Скоріше за все мудаки від влади створюють схематози для відмивання коштів
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27.11.2025 09:22 Відповісти
Який відсоток відкату буде міндічам та Вові?
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27.11.2025 09:27 Відповісти
А можна 100% фермам, що знаходяться за лінією фронта?

Хтось з ОП вже так фінансував сонячну енергетику на окупованих територіях.
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27.11.2025 09:31 Відповісти
прифронтові території , як і армія для "зелених грабіжників України" пропасть для бабла....Можна скільки хочеш стирити(кинути в цю пропасть українських грошей) і хер хто порахує...
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27.11.2025 10:13 Відповісти
Схематлзнткиj досить! Навіщо будівництво у прифронтових територіях? Кадрів немає,е-енергії немає,пасовища та сінокоси в мінах. Ринку збуту на прттомнвй відстані немає . Але ж так хочеться вкрасти! А війна все спише,як би" було", і немає. Хто що перевірить?. Автори таких ррограм-внутрішні орки( гниди).
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27.11.2025 11:33 Відповісти
От блд пройдисвіти
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27.11.2025 14:02 Відповісти

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