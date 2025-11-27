Тарифна політика "Укрзалізниці" може призвести до втрати ключових галузей економіки, – НАДПУ

Через зростання тарифів на вантажні перевезення та відсутність комунікації з "Укрзалізницею" як основним перевізником, існує ризик зупинки ключових галузей економіки.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, передає УНІАН.

За її словами, занепокоєння через зростання вантажних тарифів висловлюють не лише промисловці, а й аграрний сектор.

"Якщо підключилися аграрії, це означає, що ситуація просто на межі. Спочатку почнуть зупинятися заводи і переробні фабрики. А далі ті, хто вирощують навіть пшеницю і зернові культури", – попередила вона.

Виконавча директорка НАДПУ наголосила, що зупинка виробництв може призвести до падіння економіки, зупинення контрактів та скорочення робочих місць. За її словами, у випадку подальшої бездіяльності існує ризик, що українські підприємства опиняться у ситуації, коли їх можуть скуповувати міжнародні корпорації за мінімальною вартістю.

Коментуючи позицію держави та регулятора, Оринчак заявила, що бізнес не має діалогу з "Укрзалізницею" – адже зараз, коли промисловці та аграрії сигналізують про кризу, державна компанія зосереджена на власних проєктах і публічних заходах.

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Як повідомлялося, раніше представники промислових галузей заявляли, що різке підвищення тарифів на вантажні перевезення може поглибити кризу у видобувному та переробному секторах і вплинути на експортні можливості країни.

Зокрема, гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко розкритикував намір "Укрзалізниці" підвищити на 40% тариф на вантажні перевезення. За його словами, логістика зараз займає до 15% у собівартості агропродукції, тому таке зростання миттєво вдарить по здатності фермерів працювати.