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Новини Підвищення тарифів
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Тарифна політика "Укрзалізниці" може призвести до втрати ключових галузей економіки, – НАДПУ

укрзализныця

Через зростання тарифів на вантажні перевезення та відсутність комунікації з "Укрзалізницею" як основним перевізником, існує ризик зупинки ключових галузей економіки.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, передає УНІАН.

За її словами, занепокоєння через зростання вантажних тарифів висловлюють не лише промисловці, а й аграрний сектор.

"Якщо підключилися аграрії, це означає, що ситуація просто на межі. Спочатку почнуть зупинятися заводи і переробні фабрики. А далі ті, хто вирощують навіть пшеницю і зернові культури", – попередила вона.

Виконавча директорка НАДПУ наголосила, що зупинка виробництв може призвести до падіння економіки, зупинення контрактів та скорочення робочих місць. За її словами, у випадку подальшої бездіяльності існує ризик, що українські підприємства опиняться у ситуації, коли їх можуть скуповувати міжнародні корпорації за мінімальною вартістю.

Коментуючи позицію держави та регулятора, Оринчак заявила, що бізнес не має діалогу з "Укрзалізницею" – адже зараз, коли промисловці та аграрії сигналізують про кризу, державна компанія зосереджена на власних проєктах і публічних заходах.

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Як повідомлялося, раніше представники промислових галузей заявляли, що різке підвищення тарифів на вантажні перевезення може поглибити кризу у видобувному та переробному секторах і вплинути на експортні можливості країни.

Зокрема, гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко розкритикував намір "Укрзалізниці" підвищити на 40% тариф на вантажні перевезення. За його словами, логістика зараз займає до 15% у собівартості агропродукції, тому таке зростання миттєво вдарить по здатності фермерів працювати.

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вантажі (1404) залізниця (970) Укрзалізниця (4959) Новини компаній (3973) Підвищення тарифів (326)
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Топ коментарі
+3
Яка наглядова Рада з керовніками Укрзалізниці, такі й наслідки!! Міндічі-галущенки-чернишові, з 2019 року, по всій Україні та державних структурах, знищують Україну, допомагаючи ******!!
Зеленський з єрмаком і умеровим, держСекретарі КМУ і ЦОВВ та групою осіб з Урядового кварталу, це щоденно роблять!!
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27.11.2025 14:12 Відповісти
+2
Та що ви кажете таке....серьожа робе 24/7...в ви тут таке розсказуєте 🤣🤣🤣🤣🤣
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27.11.2025 14:06 Відповісти
+2
серлещ в дії...
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27.11.2025 14:08 Відповісти
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Та що ви кажете таке....серьожа робе 24/7...в ви тут таке розсказуєте 🤣🤣🤣🤣🤣
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27.11.2025 14:06 Відповісти
серлещ в дії...
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27.11.2025 14:08 Відповісти
Яка наглядова Рада з керовніками Укрзалізниці, такі й наслідки!! Міндічі-галущенки-чернишові, з 2019 року, по всій Україні та державних структурах, знищують Україну, допомагаючи ******!!
Зеленський з єрмаком і умеровим, держСекретарі КМУ і ЦОВВ та групою осіб з Урядового кварталу, це щоденно роблять!!
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27.11.2025 14:12 Відповісти
І дня не проходить щоб Цензор не викидав подібні нахрюки від чергових "голов бізнес-асоціацій металургів/аграріїв/барбершоперів/стендап-коміків/гравців-членом-на-роялі"

І все це заради того щоб подоїти ще трошки наш бюджет під час війни - який і має спонсорувати в підсумку усі збитки УЗ.

Висновки тут тільки 2:

1. Державна власність - найгірша з форм власності
2. Міндічі ніколи не переведуться поки не відвадимо наші ширнармаси від вічного потягу до халяви.
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27.11.2025 14:13 Відповісти
>1. Державна власність - найгірша з форм власності

є країни, де дофіга підприємств в державній власності, і все норм
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27.11.2025 14:17 Відповісти
Є люди (голівудські зірки) які випивають багато алкоголю і споживають наркотики - і в них все норм. А як не норм - то підлікуються в хорошому рехабі в знову все норм.

Оце про державну власність таке саме.
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27.11.2025 14:27 Відповісти
Тарифна політика УЗ, може , і я вже бачу,скоро приведе до того,що на залізниці не буде кому працювати!!! Як що в машиніста зі стажем зарплатня ( копійки гріх називати зарплатою) складає чистими на руки з авансом 21 тис. грн. ,то це вирок! Як що хтось не знав, для того,що б підготувати машиніста,потрібно як мінімум п'ять років. І це при потужному бажанні та добрих якостях претендента! А претендентів все менше... Після відміни гарячого стажу. Думай- те! Але немає чим!
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27.11.2025 14:21 Відповісти
А що ж ви хотіли, якщо до діяльності залучаються такі «спеціалісти», як Серуня лещенко?
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27.11.2025 14:25 Відповісти
Погрібний Олександр, Ви праві,але справа не в особистостях, а в Системі! А система гнила... Що є так звана "наглядова рада"?! Це структура паразитів! Наглядачі потрібні тільки в тюрмі та на зоні! На залізниці потрібно працювати та отримувати достойну грошову винагороду!
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27.11.2025 14:32 Відповісти
Я з вами згоден на всі 100%ю Та мені цей індивід не цікавий, але саме він смердить найдужче в публічній сфері!
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27.11.2025 14:34 Відповісти
Працювати на залізницю зараз ідуть "блотні" за бронь'ю,або типові невдахи!
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27.11.2025 14:26 Відповісти
Міндічменеджери зелемідаса продовжують грабити країну.
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27.11.2025 14:28 Відповісти

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