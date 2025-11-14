Підвищення тарифів державних монополій загрожує відбудові України, – виробники будматеріалів

Постійне підвищення тарифів державних монополій – "Укрзалізниці", "Укренерго" та "Оператора газотранспортної системи" – створює ризики для післявоєнного відновлення України, відродження промислового виробництва та залучення інвестицій.

Про це заявив голова Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій, передає РБК-Україна.

За його словами, будь-яке подорожчання у виробничому ланцюгу неминуче ляже на кінцевого споживача, а у випадку будівельної галузі це безпосередньо вплине на вартість відбудови країни.

"Якщо щось стає дорожчим, це або перекладається на споживача, або ринок просто відмовляється від цього товару. Уже зараз багато виробників будматеріалів переходять на автотранспорт. І перевантажують дороги, які держава потім змушена ремонтувати за бюджетні кошти", – розповів Салій.

Він наголосив, що зростання тарифів підриває планування повоєнної відбудови: бюджети на будматеріали закладаються за поточними цінами, але "постійні подарунки від монополій" у вигляді вищих тарифів знищують передбачуваність фінансування.

"Держава не може бути впевнена, що виділених 100-200 млрд грн на відновлення вистачить, якщо тарифи на перевезення й енергію постійно зростають", – пояснив Салій.

Читайте також: "Укрзалізниця" планує підвищити вантажні тарифи на 42% і додатково просить 16 мільярдів з бюджету, – Лещенко

Він також попередив, що підвищення вартості електроенергії та логістики вплине на інвесторів і міжнародних донорів, які розглядають можливість будівництва виробництв в Україні.

"Якщо в Україні енергія та перевезення дорожчі, ніж у ЄС, економічні розрахунки інвесторів просто не зійдуться. Вони відмовляться від проєктів або визнають, що їхніх ресурсів не вистачить на українські реалії", – наголосив голова об'єднання.

Тому він закликав керівників державних компаній до "економічного націоналізму", ефективного управління та скорочення невиробничих витрат: "Усі українці сьогодні живуть у складних умовах. Тому державні компанії теж мають відмовитися від зайвих витрат і шукати зовнішні гранти чи підтримку замість того, щоб перекладати тягар на промисловість".

Він наголосив, що промисловість є основою економіки, і без її стабільної роботи не зможе існувати жодна державна монополія. Якщо підприємства скоротять потужності, зменшаться і доходи державних компаній, які розраховують на прибутки.

"Якщо великі заводи зупиняться, тисячі працівників залишаться без роботи. Це буде ударом не лише по економіці, а й по суспільству. Неможливо "лікувати" економіку, забираючи з неї останню кров", – додав Салій.

Читайте також: Підвищення залізничних тарифів призведе до підвищення цін на будматеріали, – Спілка виробників

Як повідомлялося, НКРЕКП схвалила проєкти постанов, які передбачають підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, а на диспетчерське управління – на 11%. Своєю чергою "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 40%.

За оцінками економістів та аналітичних центрів, такі зміни в тарифах держмонополій призведуть до обвалу ВВП та спричинять серйозні ризики для економічної безпеки України.