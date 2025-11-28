Виплати за програмою "Нацкешбеку" за вересень знову будуть рекордними, – Мінекономіки

Найближчими днями українці отримають виплати за програмою "Національний кешбек" за вересень: учасникам програми вплатять 598 млн грн з держбюджету, що майже на 100 мільйонів більше рекордного обсягу виплат за серпень (509 млн грн).

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив у Facebook.

Він уточнив, що випрлати отримають 3,8 млн учасників програми.

"Це буде найбільша виплата з початку роботи програми, вона відбувається із невеликою затримкою. Так сталося через технічну потребу перерозподілу коштів. Після цієї виплати команда проєкту готуватиме виплати за жовтень, графік виплат стабілізується", – написав міністр.

Вні також запевнив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським державна програма "Національний кешбек" діятиме протягом всього 2026 року.

"Кешбек можна буде витратити на оплату комунальних та поштових послуг, ліки, книги або ж донатити на Сили оборони. Найближчим часом додасться можливість оплачувати харчові продукти українського виробництва, наразі торговельні мережі працюють над налаштуванням касових терміналів. Про це буде окреме повідомлення", – додав Соболев.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №1510 від 22 листопада продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою". Загалом нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припинять з 1 травня 2026 року, йдеться у документі.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" запрацювала з 2 вересня 2025 року. Вона передбачає, що покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна було витрачати на оплату комунальних послуг, транспорту та послуг мобільного зв’язку, медичних послуг, послуг спортклубів, кінотеатрів, театрів, ресторанів, книжкових магазинів, придбання страхових полісів, військових облігацій або ж допомогу ЗСУ. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому 2024 року анонсував президент Володимир Зеленський.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"