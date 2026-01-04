Зарплата президентки ЄЦБ виявилася на 50% вищою за оприлюднену банком суму, – FT

Повна заробітна плата президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард на понад 50% перевищує оприлюднену суму.

Як свідчить аналіз Financial Times, у 2024 році голова ЄЦБ заробила загалом близько 726 тис. євро, що приблизно на 56% більше, ніж "базова" зарплата в 466 тис. євро, про яку Банк розповів у своєму річному звіті, передає LIGA.net.

Таким чином це означає, що Лагард заробляє майже в чотири рази більше, ніж голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл, чию зарплату встановлено федеральним законодавством й обмежено $203 тис. (172,72 тис. євро).

Сама лише базова зарплата Лагард робить її найбільш високооплачуваною посадовицею у Європейському Союзі. Річна базова зарплата президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на 21% нижча.

Згідно з даними FT, Лагард, окрім своєї основної зарплати, отримує приблизно 135 тис. євро додаткових виплат на житло та інші питання. У річному звіті ЄЦБ не розкриваються окремі додаткові виплати членів виконавчої ради.

Лагард також заробляє приблизно 125 тис. євро за свою посаду одного з 18 членів ради директорів Банку міжнародних розрахунків (BIS), відомого як "банк центральних банків". У річному звіті ЄЦБ не згадується зарплата Лагард у BIS. Сам BIS розкриває лише сукупну оплату праці всіх членів своєї ради.

З огляду на додаткові одноразові виплати та потенційні перехідні виплати протягом двох років після закінчення терміну, які залежатимуть від її наступної роботи, Лагард може розраховувати на загальну виплату до 6,5 млн євро протягом восьми років на посаді президентки ЄЦБ, що дорівнює приблизно 810 тис. євро на рік.

Із 2030 року Лагард може розраховувати на річну пенсію від ЄЦБ у розмірі близько 178 тис. євро.

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Як повідомлялося, середня заробітна плата штатних працівників по Україні в листопаді минулого року зросла на 0,9% проти жовтня – до 27 167 грн.

Із 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.

Також стало відомо, що мінімальна зарплата у Німеччині з 1 січня 2026 року зросла з 12,82 євро до 13,9 євро за годину (693 гривні за поточним курсом Національного банку України). Таким чином, мінімальна зарплата в Німеччині у понад 13 разів перевищила українську.