"ПлейСіті" оштрафувало організаторів азартних ігор "Казино.ЮА" та "Фавбет" на 3,2 мільйона

Державне агентство "ПлейСіті" оштрафувало двох організаторів азартних ігор за порушення вимог законодавства щодо взаємодії з регулятором.

Як повідомили в Агентстві, ТОВ "Казино.ЮА" та ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" отримали штрафи за надання недостовірної інформації та несвоєчасні відповіді на офіційні запити "ПлейСіті".

Організатори отримали по два штрафи на 400 тис. грн та 1,2 млн грн кожен.

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Як повідомлялося, онлайн-казино в Україні за підсумками січня-вересня місяців 2025 року отримали 45,5 млрд грн, що на 8% перевищує показник за аналогічний період 2024 року, коли виторг становив 42 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

У листопаді стало відомо, що державне агентство "ПлейСіті" та Міністерство цифрової трансформації України розглядають два варіанти відкриття лотерейного ринку та залучення компаній з іноземним капіталом.

На початку грудня повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" за пів року від початку роботи заблокувало понад 2,5 тис. нелегальних онлайн-казино й видалило більш ніж 280 сторінок у соцмережах за незаконну рекламу азартних ігор.

Також у листопаді Кабінет Міністрів затвердив нові правила роботи операторів лотерей.

Зокрема, нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі – понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

Проєкт цієї постанови різко критикував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). За його словами, розроблені Мінцифри під керівництвом першого віцепрем’єра Михайла Федорова нові правила дозволять трьом лотерейним операторам – УНЛ, "Патріот" та МСЛ – отримати нові ліцензії фактично без конкурсу.

Нагадаємо, гральний бізнес в Україні за січень-жовтень цього року сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків, що на 0,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.