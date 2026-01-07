"Укрзалізниця" втрачає обсяги вантажних перевезень, підвищення тарифів пришвидшить цей процес, – експерт

Плани "Укрзалізниця" щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення створюють ризики як для промисловості, так і для самої залізничної компанії, адже це може призвести до подальшого падіння обсягів перевезень.

Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, коментуючи ініціативу "Укрзалізниці" підвищити тариф на вантажні перевезення на 40%, передає УНІАН.

За його словами, ключовою проблемою, з якою стикається "Укрзалізниця", є скорочення вантажної бази: за підсумками 11 місяців минулого року перевезення залізної руди, одного з ключових вантажів для залізниці, уже зменшилися на 7%.

"У наступному році може бути ще мінус 10% вантажообігу "Укрзалізниці". У наступному – ще мінус 5% до цих 10%. Тобто, буде зменшення вантажної бази "Укрзалізниці". Вони можуть піднімати тарифи скільки завгодно, але вантажів стає менше. Якщо ви піднімаєте вартість перевезень, але вантажів стає менше, то ви не зможете отримати більше грошей. Це математика", – пояснив експерт.

Він також звернув увагу на ризик відтоку зернових вантажів, на які припадає 30-40% обсягів перевезень "Укрзалізниці". Адже у разі підвищення тарифів, зернотрейдери можуть перейти на автомобільний транспорт, як це вже неодноразово відбувалося раніше. Це ще більше скоротить вантажообіг залізниці, додав Зінченко.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

Однак проти виступили у Мінекономіки, заявивши, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. У міністерстві пояснили, що просто підвищення тарифів не дасть очікуваного ефекту, адже частина вантажів перейде на автотранспорт або просто зникне через зупинку підприємств.