Ринкова капіталізація материнської компанії Google випередила Apple вперше з 2019 року

Ринкова капіталізація материнської компанії Google – Alphabet – вперше з 2019 року перевищила капіталізацію компанії Apple.

Як пише CNBC, ринкова капіталізація Alphabet 7 січня закрилася на рівні $3,88 трлн. Акції Alphabet зросли більш ніж на 2%, закрившись на рівні $322,03. При цьому ринкова капіталізація Apple закрилася на рівні $3,84 трлн, оскільки акції впали більш ніж на 4% за останні п'ять днів.

Така ситуація стосовно ринкової капіталізації підкреслює різні напрямки, в яких рухаються Alphabet та Apple, коли йдеться про їхні відповідні стратегії щодо штучного інтелекту.

Alphabet завершила 2025 рік як одна з найкращих компаній на Уолл-стріт, зібравши всі складові для свого повернення до штучного інтелекту.

Так, у листопаді компанія представила Ironwood, сьоме покоління своїх тензорних процесорів, спеціалізований чип ШІ, який став потенційною альтернативою пропозиціям Nvidia. Потім, у грудні, Google представила версію свого чат-боту Gemini 3, який отримав захоплені відгуки.

Акції Alphabet підскочили на 65% у 2025 році, що стало найрізкішим зростанням компанії з 2009 року, коли акції подвоїлися після фінансової кризи.

Тим часом Apple залишалася практично відсутньою в гонці штучного інтелекту в технологічній галузі, яка розпочалася, коли компанія OpenAI запустила ChatGPT наприкінці 2022 року.

Apple мала випустити наступне покоління свого помічника Siri на базі штучного інтелекту минулого року, але компанія зрештою відклала цей випуск. Apple пообіцяла випустити "більш персоналізовану Siri" у 2026 році.

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Як повідомлялося, в жовтні минулого року акції компанії Apple Inc. зросли на 0,4%, досягши $4 трлн за ринковою вартістю, що зробило компанію третьою публічною компанією в історії, яка досягла цієї позначки.

У червні повідомлялося, що вартість 100 найдорожчих світових ІТ-брендів сягнула $3,2 трлн, із яких $2,5 трлн припадають на 44 американських компаній. Відтак, частка брендів зі США становить 77,9%. На 24 китайських бренди припадає 11,4% загальної вартості, на 9 японських – 2,1%, на 5 південнокорейських – 3,9%, на 5 індійських – 1,7%.