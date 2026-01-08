Кабмін призначив зовнішнього аудитора для "Укроборонпрому"

Кабінет Міністрів України призначив аудитора для проведення перевірки фінансової звітності АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше – державний концерн "Укроборонпром").

Про це свідчить відповідне розпорядження №10-р від 7 січня.

"Призначити товариство з обмеженою відповідальністю "Бейкер Тіллі Україна" (код згідно з ЄДРПОУ 30373906) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" за 2025, 2026 та 2027 роки", – сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (раніще – коцерн "Укроборонпром") оголосило про початок відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад шести ключових підприємств.

Перед тим стало відомо, що ексміністр економіки, колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака та президент "Київської школи економіки" (KSE) Тимофій Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Укроборонпрому" після розпуску урядом наглядової ради "Енергоатому", де він також працював.

До того повідомлялося, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" за минулий рік отримало $3 млрд доходу, що дозволило посісти 49 місце в рейтингу 100 найбільших оборонних компаній світу.

Також повідомлялося, що Пентагон (Міністерство оборони США) уже восьмий рік поспіль не пройшов фінансовий аудит, що вказує на постійну системну проблему у веденні повного обліку активів найбільшого федерального агентства країни.