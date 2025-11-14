Наслідки Міндічгейту: Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Укроборонпрому"

Ексміністр економіки, колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака та президент "Київської школи економіки" (KSE) Тимофій Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Укроборонпрому" після розпуску урядом наглядової ради "Енергоатому", де він також працював.

Про це Милованов повідомив у коментарі ЕП.

За його словами, залишити усі посади у наглядових радах державних компаній йому "суворо порадила" наглядова рада KSE.

Крім того, 22 листопада має відбутись засідання наглядової ради KSE, де розглядатиметься питання про перебування Милованова на посаді президента "Київської школи економіки".

Нинішній склад наглядової ради "Укроборонпрому" уряд обрав 29 грудня 2023 року. Окрім Мілованова до неї входять член наглядової ради "Укрзалізниці" та колишній СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджарія, президентка та СЕО "Оборонно-промислової коаліції Аризони" Лінді Сміт, колишній член наглядової ради "Укрексімбанку" та правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець. Також до наглядової ради входив колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук, але він залишив її за власним бажанням 7 листопада.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому". За кілька годин до цього представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов публічно заявив про рішення скласти свої повноваження на цій посаді нібито через недостатню реакцію компанії на корупційний скандал за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

Водночас антикорупційні органи перевіряють причетність Міндіча до компанії Fire Point, як почала отримувати великі замовлення Міноборони на виробництво далекобійних дронів та ракет "Фламінго". Однак розслідування блокує Держфінмоніторинг, який від початку року відмовляється надати відповідь на запит про рух коштів на рахунках компанії, визнавали очільники НАБУ і САП.

Нехай гроші поверне, які йому платили в наглядовій раді. Він не виконав роботу, за яку йому заплатили, покидьок ..
14.11.2025 09:06 Відповісти
Нагадило Україні, як професіонал-аферист, що смердить на весь Світ, та й пішло, але не до ТЦК!?!?
14.11.2025 12:11 Відповісти
краще нехай посиде на доріжку
15.11.2025 19:12 Відповісти
Всіх , зегнид -мразот під арешт, з повною конфіскацією ‼️Найем - борцун за " справедливість" , чому язик в сраку засунув ⁉️Лещенко ……… всіх в буцигарню , за ваших вбивць 🤢" нових ліц"
14.11.2025 17:45 Відповісти
ТЦК, є військовозобовʼязаний кандидат.
14.11.2025 09:13 Відповісти
освітянин з бронюванням, п'ятеро дітей,інвалід з 30 років,енурезпласкастопіє,та ще й собі діагноз поставив-дебілізм.Ні його не можна мобілізувати.
14.11.2025 12:02 Відповісти
ТЦК може закрити на це очі і зробити виключення, як це буває з простими громадянами.
14.11.2025 12:41 Відповісти
А чи існують якісь установи без корупції, де мілованов входить у склад керівних органів?
14.11.2025 09:21 Відповісти
Може ""Київська школа економіки" (ото там навчають ))).
14.11.2025 11:02 Відповісти
Трускавецька початкова школа депутатів-слугнароду ?
14.11.2025 15:06 Відповісти
ТАК баня лєнки сценаристки
14.11.2025 16:39 Відповісти
Афуєть, просто якійсь професійний - наглядун...
14.11.2025 09:22 Відповісти
Ця тварина навіть не знає чим укроборонпромі займається...
14.11.2025 13:24 Відповісти
Вуаєрист!
14.11.2025 14:34 Відповісти
Щурі банди обкуреного ішака втікають з корупційного корабля. "Капітана" корабля чекає суха верба, але згодом.
14.11.2025 09:23 Відповісти
Сосна
14.11.2025 09:53 Відповісти
Якщо скумбрія дізнається, то може і «сосні» дістатися.
14.11.2025 12:27 Відповісти
Є сОсна, а є соснА
14.11.2025 15:11 Відповісти
Нанесли мародери і саботажники непоправної шкоди країні і обороні від зовнішнього ворога і хочуть відхіхікатися звільненнями? Вернули бабло незаконно отримане, копенсували втрати і у вязницю. Кралврал-95 і їхньоє хоч паржом.
14.11.2025 09:23 Відповісти
🤣не смішіть......у нього квиток на вечір до Лондона.....
14.11.2025 09:54 Відповісти
Пішов по другому колу? - два дні назад вже звільнився
14.11.2025 09:23 Відповісти
цей дебіл кал-амойського, разом із серьожою лєщєноком (бородатою бабою) сидять у багатьох наглядових радах і кругом отримують зарплпту з 6-ма нулями, зелені підараси
14.11.2025 10:14 Відповісти
Це той, що заплатив Свириденчихі 3,1 млн грн ніби-то за викладацьку роботу в його школі?!
Я вважаю, він має присісти. принаймні за халатність на посаді.
14.11.2025 09:28 Відповісти
Це ще той що закликав завозити на місце українців 20 мільйонів бангладешців, тварюка.
14.11.2025 10:09 Відповісти
А где ж он теперь столоваться будет?
14.11.2025 09:45 Відповісти
Який мужній крок! Тепер у заслання?? В Монако?? Тяжка доля...клімат вологий, незвична їжа....кляте казино....туристи
14.11.2025 09:47 Відповісти
Нехай проконсультується у цієї запорізької мародерки, подруги голобородька.
У неї акліматизація пройшла чудово, не скаржиться.
Красти гуманітарку вагонами мабуть було складніше.
14.11.2025 10:14 Відповісти
Вирішив звільнитися після того, як дали копняка під зад? А не спробував застосувати до себе рекомендовану ним же практику дихання? Може полегшає.
14.11.2025 09:50 Відповісти
Анти- і неукраїнське ze-кодло.
14.11.2025 10:21 Відповісти
Значить знає, що і ту "наглядову раду" звільнять, як стрілочників. Пізно! Вже дебіл заляпаний зельоним лайном і зовні і зсередини. Ніколи не відмиється.
14.11.2025 10:22 Відповісти
пагано наглядав як крали
пагано наглядав як крали
14.11.2025 10:31 Відповісти
Час збирати речі ? Вчасно зорієнтувався. Пішов сам, білим і пухнастим.. Як же він так наблюдав, що нічого не помічав.Чи тільки за грошима спостерігав?....
14.11.2025 11:16 Відповісти
Керівники ДПСУ чекають на оплату за перетин ще одного афериста, інваліда, багатодітного вчьонага, остепєньонага кандидата куплених наук…. Гройсман і зеленський, та інші «вчьоні» з шобли, з ним у однієї особи книжечки-дипломи придбали!?!?
14.11.2025 12:18 Відповісти
"Щури тікають з тонучого корабля...". Класичний приклад...
14.11.2025 11:31 Відповісти
Він гадьбить КШЕ. Така безпринципова, нікчемна людина, яка готова обслужувати злодійську владу і ще підводити якесь наукове обгрунтування всім тим нісенітницям, що зелени мародери озвучували. Такий керівник - це ганьба для КШЕ.
14.11.2025 12:02 Відповісти
Криси почали тікати колу почуяли неладне....потвори грьобані...цей виродок для оборонпрому як зайцю п'ята нога.....як і всі потвори яки сидять в Києві в сьомному офісі і ділять бабло військових підприємств...
14.11.2025 13:23 Відповісти
Редакторе, на якій підставі пишете, що потерпілий "працював" у Наглядовій раді? Тягання сумок з предметами прямокутної форми - ето нє работа.
14.11.2025 13:44 Відповісти
Зараз всі повтікають закордон. За те що він там наглядав, чи очі заплющував мав свою частку!
14.11.2025 15:24 Відповісти
Аха..ха...потвора знає що там такі крадіжкі земиндичами що єнергоатом в порівнянні то ниці копійки
14.11.2025 15:30 Відповісти
Який неочікуваний рикошет
14.11.2025 15:37 Відповісти
А цей пацюк поверне кошти, які неправомірно отримав?
14.11.2025 20:13 Відповісти
Тепер лижі змазав за кордон, поки не сидить! Чекаємо новин …
14.11.2025 20:33 Відповісти
Це коли під@раси у владі на чолі з так званим президентом, який брехав, бреше та буде брехати...
14.11.2025 22:42 Відповісти
це убоге плахвєсарь с пєнісільванії, а ще - пірізідєнт такої собі кше, за рахунок українських платників податків за ***** отримувало ₴300+ тис\міс. в нр сраного енергоатому + ₴300+/міс в нр сраному оборонпромі.... і воно "вирішило піти", бл.....! а звіт про "ефєктівний манажємент" у цих годівницях!? трускавецький ******** звичайний
15.11.2025 17:29 Відповісти
Це наслідок тільки для Мілованова. А коли нероба звільняється з непрацюючого органу - для решти наслідків нема, хіба що економія на його зп.
15.11.2025 20:55 Відповісти
Если шо! то я на хате у галушкина!
15.11.2025 21:44 Відповісти

