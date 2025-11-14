Наслідки Міндічгейту: Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Укроборонпрому"

Ексміністр економіки, колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака та президент "Київської школи економіки" (KSE) Тимофій Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Укроборонпрому" після розпуску урядом наглядової ради "Енергоатому", де він також працював.

Про це Милованов повідомив у коментарі ЕП.

За його словами, залишити усі посади у наглядових радах державних компаній йому "суворо порадила" наглядова рада KSE.

Крім того, 22 листопада має відбутись засідання наглядової ради KSE, де розглядатиметься питання про перебування Милованова на посаді президента "Київської школи економіки".

Нинішній склад наглядової ради "Укроборонпрому" уряд обрав 29 грудня 2023 року. Окрім Мілованова до неї входять член наглядової ради "Укрзалізниці" та колишній СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджарія, президентка та СЕО "Оборонно-промислової коаліції Аризони" Лінді Сміт, колишній член наглядової ради "Укрексімбанку" та правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець. Також до наглядової ради входив колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук, але він залишив її за власним бажанням 7 листопада.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому". За кілька годин до цього представник держави у наглядовій раді НАЕК "Енергоатом" Тимофій Милованов публічно заявив про рішення скласти свої повноваження на цій посаді нібито через недостатню реакцію компанії на корупційний скандал за участі співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Операція "Мідас": що відомо?

Із понеділка, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч. Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.

Водночас антикорупційні органи перевіряють причетність Міндіча до компанії Fire Point, як почала отримувати великі замовлення Міноборони на виробництво далекобійних дронів та ракет "Фламінго". Однак розслідування блокує Держфінмоніторинг, який від початку року відмовляється надати відповідь на запит про рух коштів на рахунках компанії, визнавали очільники НАБУ і САП.