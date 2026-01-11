В Україні почала дорожчати капуста, проте ціни все одно на 82% нижчі за торішні

В Україні цього тижня з'явилася тенденція до підвищення цін на білокачанну капусту, оскільки до кінця грудня багато виробників розпродали більшу частину її запасів цієї продукції, а на ринку вже майже не залишилося капусти середньої та низької якості.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, враховуючи стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що й призвело до зростання цін цього тижня.

Підтверджують цю інформацію й оптові компанії, які відзначають загальне скорочення капусти на ринку.

На сьогодні ціни на капусту у фермерських господарствах вже піднялися до 3-10 грн/кг, що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас ціни на білокачанну капусту в Україні залишаються в середньому на 82% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року.

Утім, більшість учасників ринку не виключають імовірності подальшого подорожчання капусти.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні в грудні 2025 року зросли на 0,2%, порівняно із листопадом. У річному обчисленні, порівняно із груднем 2024 року, ціни зросли на 8%, згідно з даними Держстату.

Раніше стало відомо, що в листопаді 2025 року інфляція уповільнилися до 9,3% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,4%, свідчать дані Держстату. Базова інфляція у листопаді уповільнилася до 9,3%.