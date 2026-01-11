Продажі вантажівок в Україні за місяць зросли на 46%. ТОП-10 найпопулярніших моделей

За грудень 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1439 машин, що на 46% більше, ніж у листопаді.

Як ідеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", у порівнянні з груднем 2024 року, ринок нових комерційних авто збільшився на 6%.

Усього за минулий рік український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році.

Найпопулярніші моделі

До топ-10 марок ринку нових комерційних авто у 2025 році увійшли:

Renault – 1662 машини(-49%);

Citroen – 1335 авто (+11%);

Man – 1083 (+9%);

Peugeot – 1043 (+70%);

Fiat – 808 (+73%);

Mercedes-Benz – 749 (+20%);

Ford – 687 (-19%);

Toyota – 677 (+111%);

Iveco 616 (+13%);

Opel – 590 автомобілів (+56%).

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Як повідомлялося, у листопаді 2025 року в Україні на ринку нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) було продано 982 одиниці. У порівнянні з листопадом минулого року попит на нові комерційні авто знизився на 10%.

Також повідомлялося, що за результатами 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей автомобілів в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

Окрім того, стало відомо, що минулого року українці уклали 895,59 тис. угод купівлі-продажу внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів, що на 18,9% менше, ніж роком раніше.