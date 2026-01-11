Продажі вантажівок в Україні за місяць зросли на 46%. ТОП-10 найпопулярніших моделей
За грудень 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 1439 машин, що на 46% більше, ніж у листопаді.
Як ідеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", у порівнянні з груднем 2024 року, ринок нових комерційних авто збільшився на 6%.
Усього за минулий рік український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 12,3 тис. нових машин, що на 5% менше, ніж у 2024 році.
Найпопулярніші моделі
До топ-10 марок ринку нових комерційних авто у 2025 році увійшли:
- Renault – 1662 машини(-49%);
- Citroen – 1335 авто (+11%);
- Man – 1083 (+9%);
- Peugeot – 1043 (+70%);
- Fiat – 808 (+73%);
- Mercedes-Benz – 749 (+20%);
- Ford – 687 (-19%);
- Toyota – 677 (+111%);
- Iveco 616 (+13%);
- Opel – 590 автомобілів (+56%).
Як повідомлялося, у листопаді 2025 року в Україні на ринку нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) було продано 982 одиниці. У порівнянні з листопадом минулого року попит на нові комерційні авто знизився на 10%.
Також повідомлялося, що за результатами 2025 року до трійки найпопулярніших нових моделей автомобілів в Україні увійшли Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.
Окрім того, стало відомо, що минулого року українці уклали 895,59 тис. угод купівлі-продажу внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів, що на 18,9% менше, ніж роком раніше.
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