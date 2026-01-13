Наслідки санкцій: РЖД заявила про рекордний за 16 років обвал перевезень вантажів

Компанія "Российские железные дороги" (РЖД, російський оператор залізниць) четвертий рік поспіль фіксує зниження вантажоперевезень через посилення санкцій, що вдарили по експорту, та уповільнення економіки РФ, зростання якої минулого року практично зупинилося.

Як пише The Moscow Times, за підсумками 2025 року навантаження на мережі РЖД – треті за протяжністю у світі – скоротилося ще на 5,6%, до 1,11 млрд тонн – найнижчого рівня з 2009 року.

Із 15 категорій вантажів, включених до статистики російської транспортної монополії, у мінусі опинилися 13. Перевезення вугілля – головного вантажу РЖД – впали на 2,1%, деревини – на 5,9%, будматеріалів – на 10,5%, зерна – на 12,2%.

Санкції та удари по російським НПЗ знизили на 5% перевезення нафти та нафтопродуктів. Обсяги навантаження промислової сировини обвалилися на 16% рік до року, чорних металів – на 17,7%, інших вантажів, зокрема контейнерних – на 7,3%.

Фінансовий стан РЖД

Порівняно з рівнями до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України вантажоперевезення РЖД обвалилися майже на 14%: у 2022 році спад склав 3,7%, 2023 року – 0,1%, 2024 року – 4,1%. Це вдарило по доходах монополії, яка торік уперше за п'ять років скотилася в збитки – 4,4 млрд руб. за січень-вересень.

Через проблеми з фінансами компанія відправила частину працівників у неоплачувану відпустку, а в жовтні була змушена запустити скорочення персоналу, а також пустити "під ніж" витрати, зокрема й на залізничні будови та оновлення рухомого складу.

Інвестпрограма РЖД на 2026 рік була скорочена до 713,6 млрд руб. – на 24% порівняно з минулим роком і вдвічі – відносно 2024 року.

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У жовтні минулгого року стало відомо, що РЖД готує хвилю звільнень працівників через падіння вантажопотоку та зростання ставок за кредитами.

Щоб збалансувати фінанси, РЖД майже на 40% урізала інвестиційну програму: з 1,3 трлн руб. до 890 млрд руб., а згодом скоротила її ще на 32,5 млрд руб.

У серпні РЖД домовилися з профспілкою про запровадження двох неоплачуваних вихідних на місяць для менеджерів центрального апарату та магістральних управлінь.

На початку цього року РЖД відзвітувала про рекордне за 15 років падіння перевезень вантажів.