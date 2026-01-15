НКЦПФР створює комісію, яка контролюватиме профпридатність посадовців на ринку капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення створити окрему Комісію з контролю професійної придатності посадових осіб професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Нова структура здійснюватиме перевірку відповідності керівників компаній, посадовців системи внутрішнього контролю та осіб, які відповідають за фінансовий моніторинг. Оцінювання проводитимуть у форматі співбесід.

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Рішення має тимчасовий характер і діятиме доти, доки НКЦПФР не оновить свої нормативно-правові акти. Його мета ‒ забезпечити належний нагляд за професійною придатністю в перехідний період.

До оновлення нормативної бази професійну придатність осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг, вважатимуть підтвердженою за умови наявності документа про обов’язкову атестацію.

У майбутньому НКЦПФР розробить окремий документ, який унормує цю процедуру на постійній основі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 31 грудня призначив нового голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Посаду очолив Олексій Семенюк. Згідно з декларацією у реєстрі НАЗК, він раніше не був пов’язаний із фінансовим сектором: основні його доходи походили від підприємницької діяльності.

Водночас президент звільнив Руслана Магомедова з посади голови НКЦПФР, яку той обіймав з лютого 2021 року.