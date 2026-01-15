В Україні цього року продовжать зростати ціни на продукти. Що подорожчає найбільше?

В Україні цього року збережеться тенденція до зростання вартості продуктів, що зумовлено наслідками російських обстрілів, проблемами з експортом та подорожчанням виробничих витрат.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на брифінгу, передає Укрінформ.

"Нестача коштів і дефіцит робочої сили відчутний, що в цілому негативно впливає на економіку країни та створює додаткові навантаження на роботу бізнесу. Водночас удари по критичній та енергетичній інфраструктурі суттєво підвищили собівартість виробництва продуктів для внутрішнього ринку", – сказав Марчук.

Які продукти подорожчають

За оцінками Марчука, найближчим часом ціни на крупи можуть зрости приблизно на 5%.

Ситуація на ринку м'яса наразі залишається відносно стабільною, однак не виключені цінові коливання на свинину та яловичину.

У січні-лютому можливе подорожчання курячих яєць у середньому на 10%.

Окрім того, зростає вартість овочів через підвищення собівартості їх зберігання, до того ж імпортна продукція стала дорожчою в закупі, зокрема мова йде про огірки та помідори.

Хліб дорожчатиме в середньому на 1,5-2% щомісяця.

"Загалом вартість продуктового кошика продовжує зростати, а на 2026 рік ситуація така, що ми будемо бачити планове здорожчання, зокрема й через російські обстріли і удари. Щонайменше це залишатиметься актуальним до появи овочів відкритого ґрунту, що дозволить збільшити пропозицію та частково стабілізувати ціни", – підсумував Марчук.

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Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні в грудні 2025 року зросли на 0,2%, порівняно із листопадом. У річному обчисленні, порівняно із груднем 2024 року, ціни зросли на 8%, згідно з даними Держстату.