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Податкова розповіла про лідерів сплати податків в Україні минулого року. Хто сплатив найбільше?. ПЕРЕЛІК

Податкова відзвітувала про лідерів сплати податків минулого року

Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України в 2025 році. 

Як повідомили в Державній податковій службі, розподіл надходжень був наступним:

  • переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень,
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%,
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%,
  • фінансова та страхова діяльність – 8,4%.

Найбільше зростання

Минулого року порівняно з 2024 роком найбільше зростання сплати податків було зафіксовано в таких галузях:

  • переробна промисловість – +23,6%, або +70,2 млрд грн,
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +24,8%, або +67,6 млрд грн,
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +25,9%, або +52,4 млрд грн,
  • сільське, лісове та рибне господарство – +35,8%, або +27,9 млрд грн.

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Як повідомлялося, в Україні за підсумками 2025 року майже 1,1 млн платників сплатили понад 12,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Також повідомлялося, що місцеві бюджети України в минулому році отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень.

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні набули чинності нові правила оподаткування ПДВ для ряду операцій у сферах транспорту, оборони та відновлення енергетичної інфраструктури.

Автор: 

податки (3025) податкова (471) Державна податкова служба (572)
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