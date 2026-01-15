Податкова розповіла про лідерів сплати податків в Україні минулого року. Хто сплатив найбільше?. ПЕРЕЛІК
Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34% всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України в 2025 році.
Як повідомили в Державній податковій службі, розподіл надходжень був наступним:
- переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу надходжень,
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6%,
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,4%,
- фінансова та страхова діяльність – 8,4%.
Найбільше зростання
Минулого року порівняно з 2024 роком найбільше зростання сплати податків було зафіксовано в таких галузях:
- переробна промисловість – +23,6%, або +70,2 млрд грн,
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +24,8%, або +67,6 млрд грн,
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +25,9%, або +52,4 млрд грн,
- сільське, лісове та рибне господарство – +35,8%, або +27,9 млрд грн.
Як повідомлялося, в Україні за підсумками 2025 року майже 1,1 млн платників сплатили понад 12,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Також повідомлялося, що місцеві бюджети України в минулому році отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень.
Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні набули чинності нові правила оподаткування ПДВ для ряду операцій у сферах транспорту, оборони та відновлення енергетичної інфраструктури.
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