Міжнародні рейси і приватне партнерство: Експерти назвали резерви "Укрзалізниці" для збільшення доходів від "пасажирки"

Попри хронічну збитковість пасажирських перевезень, їх окремі сегменти можуть стати точками зростання для "Укрзалізниці".

Передусім йдеться про міжнародні рейси, вагони підвищеного комфорту та співпрацю з приватним капіталом через механізми публічно-приватного партнерства, повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Експерти ЦТС зауважують, що модель субсидування збитків "Укрзалізниці" від "пасажирки" за рахунок вантажних перевезень, яка існувала раніше, більше не працює. Адже обсяги вантажів падають, у випадку підвищення вантажних тарифів вони скоротяться ще більше, і компанія отримає ще більше збитків замість запланованих доходів. Водночас є інші напрями, розвиток яких може підтримати фінансову стійкість компанії.

До прикладу, міжнародні перевезення "Укрзалізниці" демонструють стабільний попит через обмеження авіасполучення.

"Це не монопольний ринок. Там надвисокий попит", – каже ексдиректор департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Водночас він вказує на інфраструктурні обмеження, зокрема пропускну спроможність прикордонних переходів.

У профільному міністерстві погоджуються: міжнародний напрямок має потенціал для збільшення доходів. Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста пояснює, що ціна міжнародного квитка формується з української та іноземної складових, а перегляд їх балансу може стати одним із джерел додаткового доходу.

Вже весною "Укрзалізниця" планує запровадити динамічне ціноутворення у вагонах СВ та першому класі "Інтерсіті+". За словами Балести, це дозволить гнучко реагувати на попит і підвищити маржинальність у преміальному сегменті.

Окремий резерв – це туристичні внутрішні напрямки, зокрема карпатський. На відстанях понад 300-500 км залізниця може бути конкурентною альтернативою автотранспорту за умови гнучкої тарифної політики та належної якості сервісу.

Водночас стан рухомого складу залишається критичним: середній вік вагонів перевищує 35 років, рівень зносу – понад 74%. "Укрзалізниця" має обмежені ресурси для оновлення парку, тому експерти пропонують розглядати лізинг для вагонів, які можуть працювати на прибуткових міжнародних чи туристичних маршрутах.

Ще один напрямок – залучення приватного капіталу до розвитку вокзалів через концесію. Наразі 95% вокзалів є збитковими. У країнах ЄС значну частину доходів вокзали отримують від комерційної діяльності.

"Вокзал має перетворитися на інфраструктуру, яка приносить гроші", – зазначає професор Андрій Прохорченко.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень.

Однак проти виступили у Мінекономіки, заявивши, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. У міністерстві пояснили, що просто підвищення тарифів не дасть очікуваного ефекту, адже частина вантажів перейде на автотранспорт або просто зникне через зупинку підприємств.