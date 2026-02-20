У Росії ціни на автомобілі виявилися одними з найвищих у світі

Середньозважена ціна нового легкового автомобіля в Росії за чотири роки розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України зросла на 46%, з 2,4 млн до 3,5 млн. руб., і з урахуванням міцного рубля перевищила $45 тис.

Як свідчать підрахунки російського "Автостату", це п'яте місце серед найбільших авторинків – після Канади ($62 тис.), Великої Британії ($61 тис.), США (52 тис.) та Ізраїлю ($50 тис.), передає The Moscow Times.

Таким чином, автомобілі в Росії стають одними з найдорожчих у світі.

Ціни в інших країнах

Як зазначається, з поправкою на споживчі вподобання в різних країнах Росія, ймовірно, перебуває в цьому рейтингу ще вище.

У Канаді й США високі середні ціни пов'язані з тим, що більше половини нових легкових автомобілів, що продаються там, – досить дорогі великі позашляховики і пікапи, а у Великій Британії – значна частка авто преміального сегменту.

У Росії найпопулярнішою маркою залишається Lada, яка випускає, в основному, невеликі масові моделі В- і С-класу.

Схожа ситуація в Японії та Індії: там дуже велика частка недорогих компактних автомобілів, однак ці країни замикають список: із середніми цінами автомобілів у два та вчетверо менше, ніж у Росії: $22,4 тис. у Японії та $11 тис. в Індії.

Дешевшими, ніж у Росії, автомобілі виявилися і в Німеччині: їхня середньозважена ціна склала $40 тис. Ще менше вони коштують в Австралії ($35 тис.), Південній Кореї ($30 тис.) та Китаї ($22,5 тис.).

У Китаї середня ціна автомобіля вдвічі менша, ніж у РФ.

Авторинок у Росії

Раніше повідомлялося, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" скоротив план продажу на лютий через низький попит на автомобілі Lada.

До того стало відомо, що Державтоінспекцію Росії можуть наділити правом реєструвати автомобілі, які перебувають у міжнародному розшуку з ініціативи "недружніх" держав, але були ввезені до Росії та придбані росіянами.

Як повідомлялося, кількість автосалонів китайських брендів у Росії за минулий рік впала на 7%, до 2,6 тис. точок, при зниженні частки китайських автомобілів із 67% до 64%.

За даними російського "Автостату", 2025 року падіння обсягу російського авторинку досягло майже 16% – було продано 1,33 млн машин, із них 769,6 тис. – автомобілі з Китаю (-23% у річному вираженні).

Усього за минулий рік у Росії відкрилося 678 автосалонів усіх марок (-46,8% рік до року), закрито було 763 шоуруми (на 22,6% менше, ніж роком раніше). Загальна кількість точок досягла 4070 (на 85 менше, ніж 2024 року).

Раніше повідомлялося, що у вересні минулого року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%. Зростають і ввезення, і ціни, і продажі машин: середньозважена ціна нового легкового автомобіля в РФ у вересні збільшилася на 4%, до 3,34 млн руб.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.