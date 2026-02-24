Ветерани закликають парламент до зваженого регулювання нікотинових паучів замість фактичної заборони

Національна спілка ветеранів Сил територіальної оборони ЗСУ звернулася до народних депутатів із проханням доопрацювати законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і не виносити його поточну редакцію на розгляд Верховної Ради.

Відповідний лист-звернення є у розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

"Звертаємося з проханням не виносити поточну редакцію законопроєкту 14110-д на розгляд Верховної Ради. Її треба доопрацювати, прибравши норми, які фактично забороняють нікотинові паучі. Усі, хто служив, і ті, хто служить зараз, розраховують на ваше розуміння і готовність чути тих, хто щодня працює на лінії оборони", ‒ йдеться у листі.

У зверненні підкреслюється, що хоча на перший погляд тема може здаватися другорядною для військовослужбовців, на практиці вона має важливе значення для тих, хто перебуває на позиціях. Ветерани пояснюють: для військових нікотинові паучі ‒ це питання безпеки та зручності під час служби. Дим, жар або пара від сигарет можуть призвести до демаскування, тоді як паучі не світяться, не нагріваються і не виділяють диму.

За словами авторів листа, більшість військових на передовій використовують паучі з вмістом нікотину 10–20 мг ‒ це найбільш поширений діапазон як в Україні, так і за кордоном. Водночас запропоноване в законопроєкті обмеження до 1 мг нікотину на пауч та заборона смаків сприймаються ветеранами як фактична заборона продукту.

Ветерани наголошують, що після завершення війни держава зіткнеться з мільйонами людей, які повернуться з фронту зі своїм бойовим досвідом і сформованими звичками. У цьому контексті важливо, щоб замість повернення до традиційного куріння залишалися доступні та контрольовані альтернативи.

"Це питання здоров’я, але також питання реалістичного підходу до життя ветеранів після фронту", ‒ зазначено у листі.

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендував ухвалити його у першому читанні за основу.

Українські бізнес-асоціації виступили проти законопроєкту №14110-д, який, на їхню думку, фактично запроваджує заборону обігу нікотинових паучів. Це, за оцінками бізнесу, призведе до негативних фінансово-економічних наслідків та погіршення інвестиційного клімату.

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу рекомендував доопрацювати законопроєкт №14110-д з урахуванням норм ЄС та після консультацій з Європейською Комісією.

Щодо запропонованого максимального рівня нікотину в 1 мг на пауч, комітет вважає, що таке обмеження може стати технічним бар’єром у торгівлі з Європейським Союзом. За позицією Міністерства фінансів України, прийняття законопроєкту може спричинити втрати бюджету на рівні 1,2 млрд гривень на рік.