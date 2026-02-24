У Запоріжжі за 118 мільйонів відбудують зруйнований Росією будинок за вдвічі завищеними цінами

Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької обласної державної адміністрації 13 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна компанія "Консул" капітальний ремонт житлового будинку в Запоріжжі за 117,66 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, будинок по вул. Тополіна, 35, зазнав критичних руйнувань 7 листопада 2024 року внаслідок масованої російської атаки – ударом авіабомби було зруйновано цілий під'їзд.

Пізніше з мешканцями провели збори, де власники квартир проголосували за відновлення будинку (30 квартир).

Вартість житла

Якби власникам всіх 30 квартир купили інше житло, до виділеної суми 118 млн грн вистачило б на житло вартістю 4 млн грн для кожної родини, тобто це близько $100 тис. за помешкання.

За таку суму в Запоріжжі можна купити хороші помешкання. Так, наприклад, чотирикімнатні таунхауси площею 105 кв. м на вул. Грушевського продають по $58 тис. Шестикімнатний будинок в тому самому районі Запоріжжя виставлено на продаж за $90 тис.

Заплановані роботи

До серпня 2027 року мають розібрати зруйновані конструкції, демонтувати пошкоджені стіни, фундаменти, перекриття та інженерні мережі, відновити несучі елементи: звести нові залізобетонні стіни, колони й перекриття, викласти внутрішні стіни та перегородки.

Ремонт передбачає відновлення інженерних мереж і внутрішні роботи: штукатурення, шпаклювання та фарбування стін, улаштування стяжок і гідроізоляції, укладання плитки та ламінату, монтаж гіпсокартонних конструкцій, освітлення, електропостачання і вентиляції.

Порівняння цін

Проєкт у 2025 році виконало ТОВ "Настрой", а експертизу – ТОВ "Експертиза МВК".

Договірна ціна динамічна і включає 4,74 млн грн на інфляцію.

Полімерцементну армовану шпаклівку Ceresit CT 29 врахували по 23 грн/кг. Магазини "Куб", "Епіцентр" і "Нова лінія" в Запоріжжі продають її по 18 грн/кг, що на 25% нижче.

Штукатурку Caparol Capatect-ArmaReno 700 заклали по 245 грн/кг. Однак Fasad Master, "СтройКАН" та "Епіцентр" її продають по однаковій ціні – 94 грн/кг, що вдвічі дешевше.

Бетонні суміші В25 М350 різної крупності порахували по 4 200 грн/кубометр. "Запорізький завод залізобетонних виробів" за цьогорічними цінами продає такий по 3 450 грн/кубометр, а "ВМ Концерн" – по 3 800-3 900 грн/кубометр, що на 7-20% нижче.

Газоблоки Gazobet D500 600х240х300 заклали по 5 465 грн/кубометр. Виробник "Нстиль" продає їх по 3 750 грн/кубометр, а "АРС" у Запоріжжі – по 3 704 грн/кубометр, що на 45% менше.

Тротуарну плитку "Лайнстоун 20 Платина" товщиною 40 мм заклали по 1 242 грн/кв. м. Але "Ектабуд" продає таку по 615 грн/кв. м, а "ПремєрБуд" ‒ по 740 грн/кв. м, та сама ціна і в "Заводу бруківки", що в 1,5-2 раза дешевше.

Покрівельний профнастил ТП-45х0,7х1,01 компанії ТПК заклали по 1 015 грн/кв. м. Хоча виробник із регіоном доставки у Запоріжжі такий продає від 279 грн/кв. м, що в 3,5 раза нижче.

Тільки на цих позиціях імовірна переплата може становити понад 3,5 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Про компанії

Держпідприємством "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА керує Вікторія Репашевська.

Дніпровська "Будівельна компанія "Консул" зареєстрована в 2007 році. Володіє фірмою Олег Глушков, а керує Едуард Калмиков. Глушков також є співзасновником ТОВ "ДУ "Спецавтодор", ОБ "Вест-Тарханкут" і БФ "Екотайм Україна".

Із 2023 року фірма отримала підрядів на пів мільярда грн.

Відновлення України

Раніше повідомлялося з посиланням на оцінку (RDNA5), опубліковану урядом України, групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН, що загальна вартість відбудови та відновлення в Україні станом на 31 грудня 2025 року становить майже $588 млрд упродовж наступних 10 років, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

У грудні минулого року Кабінет Міністрів оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, відкривши його для бізнесу та органів влади.

На початку січня цього року Експортно-кредитне агентство почало приймати заяви онлайн у межах державної програми надання часткової компенсації вартості майна, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

У листопаді торік Міжнародний реєстр збитків RD4U відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання.

Реєстр збитків

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.