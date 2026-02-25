Відключення світла та дефіцит кадрів: У Мінагрополітики назвали головні проблеми аграріїв

Енергетична криза, складна логістика, кадровий дефіцит та руйнування інфраструктури внаслідок повномасштабного вторгнення Росії є системними викликами для аграрного сектора України.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Війна принесла також виклики для діяльності аграрного сектора. Це пов'язано, окрім енергетичної кризи, зі складністю логістики, обстрілами портової інфраструктури, а відповідно – з більшою собівартістю логістики та відправки товарів", – сказав Висоцький.

Нестача кадрів

За його словами, серйозним чинником залишається і брак робочої сили.

"Люди – це критичний фактор. Багато пішли обороняти нашу країну, є постійний дефіцит висококваліфікованих працівників. Частина людей емігрувала або була змушена переїхати", – пояснив Висоцький.

Вплив відключень світла

Висоцький нагадав, що для аграрного сектора і працівників сільського господарства застосовуються відключення електроенергії, тобто є обмеження електропостачання, а в умовах екстремальних морозів доступ до постійного електропостачання є ще меншим.

"Це означає необхідність більш інтенсивної роботи на генераторах", – зазначив він.

При цьому собівартість електроенергії, виробленої генераторами, є вищою, а це впливає на кінцеву вартість агропродукції.

"Із точки зору роботи при низьких температурах, догляду за тваринами та рослинами ці умови також є складнішими. Проте наразі це не є чимось критичним з точки зору адаптації. Короткостроково аграрії адаптувалися", – наголосив Висоцький.

Водноча він підкреслив, що українці можуть бути впевнені у забезпеченні продовольством.

"Сектор стійкий, продовжує працювати, і робиться все для того, щоб вистояти та далі розвиватися", – підсумував Висоцький.

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Сільське господарство в Україні

Як повідомлялося, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2026 року зріс на 3,2% проти аналогічного періоду торік.

До того повідомлялося, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні минулого року знизився на 6,8% порівняно з 2024 роком.

Раніше в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства зазначили, що перехід агропромислового комплексу України на європейські стандарти відкриє преміальний ринок для експортерів.

Перед тим Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікувала План реагування на надзвичайні ситуації та оперативне відновлення України на 2026-2028 роки, в якому викладено пріоритетні заходи стосовно захисту джерел коштів для сільського населення, відновлення виробничого потенціалу та надання підтримки агропродовольчому сектору України.

До того стало відомо, що частка земель, придатних для сільськогосподарського використання, в Україні становить приблизно 56,8% від загальної площі країни. Такий самий показник має Молдова. У світовому рейтингу за цим параметром Молдова посідає третє місце, а Україна ‒ четверте. Попереду лише Данія з показником 59,1% та Бангладеш із 60,2%.