У січні збільшилися надходження податку на нерухомість: в яких регіонах сплатили найбільше?
За січень 2026 року до бюджету надійшло понад 1,7 млрд грн податку на нерухоме майно. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цього року податок сплатили понад 131 тис. власників нерухомості, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Найактивнішими платниками стали мешканці столиці та кількох найбільших областей:
- Київ ‒ 382,1 млн грн;
- Київська область ‒ 166,7 млн грн;
- Львівська область ‒ 165,4 млн грн;
- Дніпропетровська область ‒ 164,9 млн грн.
Податок сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об’єкта перевищує встановлені пільгові норми:
- для квартир ‒ понад 60 кв. м;
- для будинків ‒ понад 120 кв. м;
- якщо у власності є і квартира, і будинок ‒ понад 180 кв. м загальної площі.
Податок нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує зазначені ліміти. Ставку податку (до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м) визначають органи місцевого самоврядування, тому розмір платежу може відрізнятися в різних громадах. Повідомлення про нарахування податку та необхідність його сплати надсилає Державна податкова служба.
Як повідомлялося, у січні 2026 року понад 621,9 тис. платників перерахували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 14,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження від ПДФО склали 42,3 млрд грн.
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