Футбольний клуб "Челсі", що раніше належав росіянину Абрамовичу, став найзбитковішим клубом Європи

Клуби найвищих ліг Європи в 2025 році отримали рекордні 30 млрд євро доходу, однак сукупно залишилися в збитку на 1,1 млрд євро.

Як пише Financial Times, найбільші втрати зафіксував "Челсі", передає Liga.net.

Хто отримав збитки

За даними УЄФА, лондонський клуб "Челсі", який раніше належав російському олігарху Роману Абрамовичу, а зараз – американській приватній інвестиційній компанії Clearlake Capital, отримав 407 млн євро збитку, "Олімпік" (Ліон, Франція) – 196 млн євро збитків, "Тоттенгем Готспур" (Велика Британія) – 148 млн євро.

Прибутки клубів

Водночас майже дві третини з приблизно 700 клубів, які надали звітність, завершили рік із прибутком.

Основними чинниками зростання доходів футбольних клубів у 2025 році було збільшення надходжень від спонсорства, трансферів гравців і призових для команд, які беруть участь у пан'європейських турнірах, що компенсувало слабкість доходів від внутрішніх медіаправ у деяких країнах.

Витрати клубів

При цьому паралельно зросли й операційні витрати, а інфляція заробітних плат гравців – зазвичай найбільша стаття витрат футбольного клубу – збільшилася до 4,8% торік проти 1,8% у 2024 році.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Продаж "Челсі"

У червні минулого року повідомлялося, що уряд Великої Британії погрожує подати до суду на російського мільярдера Романа Абрамовича, вимагаючи передачі на допомогу Україні отриманих ним від продажу футбольного клубу "Челсі" коштів у сумі 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,4 млрд), які наразі заморожені.

До того британські ЗМІ писали, що Абрамович не підписує угоду про передачу гуманітарному фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу "Челсі", оскільки нібито хоче, щоб частина коштів дісталась росіянам, які теж постраждали від війни.

Абрамович під тиском санкцій продав "Челсі" консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі в травні 2022 року. Гроші від продажу клубу призначалися для благодійного фонду підтримки гуманітарних проєктів для України.

При цьому трасти, в яких зберігаються активи Романа Абрамовича на мільярди доларів, на початку лютого 2022 року були реорганізовані, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго по початку повномасштбного вторгнення і запровадження санкцій проти російського олігарха.

Світовий футбол

Нагадаємо, раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила фінансові підсумки сезону 2024/2025, відзвітувавши про рекордні показники загального доходу та надходжень від чоловічих клубних турнірів. Уперше за історію УЄФА загальний дохід за сезон перевищив 5 млрд євро – на 737 млн євро більше, ніж у сезоні 2023/2024, якщо не враховувати доходи від Євро-2024.

У світовому футболі минулого року загалом було здійснено рекордні 86,16 тис. міжнародних трансферів, а вартість переходів у чоловічому футболі також стала найвищою в історії та склала $13,08 млрд.

Раніше видання Forbes представило список найдорожчих спортивних команд світу. Порівняно з минулим роком сукупна вартість 50 найдорожчих команд зросла на 22% і склала $353 млрд.

Перед тим стало відомо, що португальський футболіст Криштіану Роналду став першим футболістом у світі, чиї статки перевищили $1 млрд.