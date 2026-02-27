Недофінансування ремонтів доріг цього року перевищує 90%

Ліквідація в Україні Дорожнього фонду після початку повномасштабної війни стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення інвестицій.

Про це заявив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин на засіданні транспортного комітету Верховної Ради, передає Liga.net.

Для чого потрібен Дорожній фонд

"Потрібно створювати Дорожній фонд. За два останні тижні є уже чотири країни, які попередньо готові надавати кошти в Дорожній фонд. Чому це для них дуже важливо? Тому що Дорожній фонд можна контролювати за допомогою наглядових рад. Другий момент – будівництво й інвестиції в українські дороги, в інфраструктуру через Дорожній фонд дають можливість будувати дороги по публічно-приватному партнерству, концесіям", – пояснив Сухомлин.

Гроші на ремонт доріг

Сухомлин зазначив, що недофінансування дорожніх ремонтів у 2026 році перевищує 90%.

Зокрема, Агентству потрібно:

18,7 млрд грн на міжнародні й національні дороги,

13,7 млрд грн – на регіональні й територіальні,

17,4 млрд грн – на обласні та районні,

1,5 млрд грн – на прифронтові.

"Разом ця сума складає 51,3 млрд грн, якщо ми хочемо зробити все – і зробити нормальним ремонтом, який не зійде наступною весною зі снігом. Сьогодні передбачено 4,6 млрд грн", – сказав він.

Першочергову потребу він оцінює в 15,3 млрд грн.

Пошук додаткового фінансуваня

Зі свого боку віцепрем'єр із відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на засіданні Верховної Ради сказав, що уряд шукає можливості для додаткового фінансування ремонтів.

"Першочергові невідкладні роботи на суму більше ніж 14 млрд грн уже знаходяться в обробці, і вже існує план робіт. Протягом наступних шести місяців, я впевнений, ми приведемо до ладу основні наші дороги. Але ситуація складна, проблема накопичувалася роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років, тому, звичайно, додаткове навантаження дала війна. Тому урядом ухвалено рішення шукати додаткове фінансування, воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", – сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, станом на кінець лютого в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах.

До того Верховна Рада не змогла ратифікувати Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Перед тим повідомлялося, на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом, розповідав голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин.