В Україні дорожчає картопля, проте ціни на 55% нижчі за торішні

В Україні зростають ціни на картоплю через високий попит із боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, продовжувати піднімати ціни фермерам дозволяє одразу кілька факторів.

Насамперед подорожчанню сприяє підвищений попит, водночас пропозиція якісної картоплі на ринку дещо обмежена, оскільки ряд господарств утримується від продажу в очікуванні подальшого зростання цін.

Ціни на картоплю зараз

На сьогодні картопля в Україні продається за цінами в діапазоні 8-15 грн/кг, що в середньому на 14% вище, ніж тиждень тому.

При цьому низка виробників, які зараз утримуються від продажу продукції, очікує розвитку сценарію минулого року, коли ціна на картоплю доходила до 30 грн/кг. Однак ключові гравці ринку вважають, що цього сезону така ситуація навряд чи повториться, оскільки чергове подорожчання може призвести до збільшення поставок імпортної картоплі.

Ціни на картоплю торік

Якщо порівнювати з минулим сезоном, то зараз картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 55% дешевше, ніж в останні дні лютого 2025 року.

Як зазначається, більшість фермерів планують і надалі підвищувати ціниі, посилаючись на стрімке скорочення запасів картоплі у сховищах.

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Раніше повідомлялося, що в Україні з початку цього тижня подешевшали столові буряки внаслідок збільшення пропозиції на ринку.

За даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

Нагадаємо, за даними Держмитної служби, Україна у 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти й цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Перед тим стало відомо, що Україна за минулий рік збільшила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків – на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.