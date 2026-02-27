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Новини Ремонт доріг
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Рахункова палата виявила порушення в сфері дорожнього будівництва. ПЕРЕЛІК

Рахункова палата виявила порушення в сфері дорожнього будівництва

Рахункова палата виявила порушення під час аудитів у сфері дорожнього будівництва. 

Як повідомили в Рахунковій палаті, зокрема, серед них:

  • недостатній рівень претензійно-позовної роботи, що призвело до втрати гарантій на відшкодування за неналежно виконане будівництво;
  • порушення норм законодавства у сфері містобудівної діяльності;
  • перерахування коштів підрядникам за невиконані роботи;
  • недоліки планування та інші.

"Про виявлені під час згаданих аудитів ознаки кримінальних правопорушень ми повідомили правоохоронним органам. На сьогодні ці матеріали включені до кількох кримінальних проваджень і станом на 2025 рік усі вони в процесі розслідування", – заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

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Дороги в Україні

Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що недофінансування дорожніх ремонтів у 2026 році перевищує 90%.

Нагадаємо, станом на кінець лютого в Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах.

До того Верховна Рада не змогла ратифікувати Фінансову угоду "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Перед тим повідомлялося, на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом, розповідав голова Державного агентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин.

Автор: 

аудит (364) дороги (1639) порушення (205) ремонт (1611) будівництво (2315) Рахункова палата (201)
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ОТ НЄ ВЄРЮ - скажи Буратіна!!!
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27.02.2026 19:05 Відповісти
Невже Галущенко й дороги будував ?
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27.02.2026 19:08 Відповісти
Та не може бути цього!!!!
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27.02.2026 21:20 Відповісти

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