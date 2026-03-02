Бізнес в Украні в лютому покращив оцінки ділової активності, – НБУ

Бізнес в Україні в лютому цього року поліпшив стримані оцінки ділової активності порівняно з січнем, але дещо погіршив їх у річному вимірі.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Національного банку України.

Як повідомляється, в лютому 2026 року ІОДА становив 45,9 порівняно з 41,3 у січні 2026 року, тоді як у лютому 2025 року він складав 46,9.

Вплив на оцінку

Серед негативних і таких, які стримували ділову активність, факторів бізнес зазначає:

невизначеність щодо тривалості бойових дій,

масштабні руйнування об'єктів енергетики та інфраструктури,

значні витрати на відновлення та альтернативні джерела живлення,

підвищення вартості електроенергії для бізнесу,

дефіцит кваліфікованих кадрів,

сезонність.

Складна ситуація в енергетиці зумовила погіршення оцінок порівняно з лютим 2025 року.

Натомість серед позитивних імпульсів для розвитку:

сталий споживчий попит,

стійка міжнародна фінансова підтримка,

сповільнення темпів інфляції.

Попри складні умови ведення бізнесу, підприємства всіх опитаних секторів поліпшили оцінки ділової активності.

Оцінки за різними галузями

Підприємства промисловості пом'якшили оцінки результатів своєї поточної діяльності, однак залишили їх стриманими, зважаючи на нестачу електроенергії та кваліфікованих працівників, а також зростання виробничих витрат: секторальний індекс у лютому становив 46,9 порівняно з 41,7 у січні (у лютому 2025 року – 50,2).

Промисловці суттєво послабили очікування щодо зменшення обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, зокрема й експортних, незавершеного виробництва, а також пом'якшили очікування стосовно зменшення запасів сировини та матеріалів.

Натомість оцінки щодо залишків готової продукції були дещо песимістичнішими.

Підприємства будівництва, готуючись до старту нового сезону, суттєво поліпшили очікування щодо своєї поточної ділової активності, однак зберегли їх стриманими, зважаючи на складні погодні умови та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у лютому зріс до 46,6 порівняно з 37,9 у січні та 44,7 у лютому 2025 року.

Будівельники значно пом'якшили стримані оцінки стосовно обсягу будівництва, натомість погіршили оцінки щодо доступності підрядників.

На відміну від трьох попередніх місяців, очікувалося збільшення обсягів нових замовлень. Респонденти були налаштовані на збільшення обсягів закупівлі сировини та матеріалів, а також закупівлі послуг підрядників на тлі зростання їхньої вартості.

Підприємства торгівлі хоча й пом'якшили, проте мали найстриманіші серед усіх секторів очікування щодо своєї поточної діяльності з огляду на високі витрати для забезпечення альтернативних джерел живлення, а також меншу кількість календарних днів місяця: секторальний індекс у лютому становив 45 порівняно з 40 у січні (у лютому 2025 року – 49,2).

Торговельні компанії послабили оцінки стосовно зменшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, водночас, на відміну від попереднього місяця, були оптимістично налаштовані щодо запасів/залишків товарів для продажу.

Як і раніше, респонденти очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг зберегли, хоч і дещо пом'якшили, стримані оцінки стосовно поточної ділової активності, зважаючи на ускладнену логістику, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період: секторальний індекс у лютому становив 45,4 порівняно з 42,1 у січні (у лютому 2025 року – 42,2).

Респонденти очікували на нижчі темпи скорочення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги, а також послуг у процесі виконання.

Зважаючи на очікуване пришвидшення темпів зростання закупівельних цін, респонденти всіх секторів були налаштовані на подальше здорожчання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Ринок праці

Ситуація на ринку праці була неоднорідною.

Лише керівники будівельних підприємств були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників, респонденти інших секторів очікували на скорочення персоналу, найсуттєвіше – у промисловості.

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