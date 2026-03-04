Україна з початку року отримала понад 164 мільярди гривень грантової допомоги, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

До загального фонду державного бюджету України за січень-лютий цього року надійшло 466,8 млрд грн. Касові видатки за цей період становили 546,5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Звідки надходили кошти

Як повідомляється, серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

87,7 млрд грн – податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

61,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

58,8 млрд грн – податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 99,4 млрд грн, відшкодовано – 40,6 млрд грн);

45,1 млрд грн – акцизний податок;

17,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

9,1 млрд грн – рентна плата за користування надрами;

9 млрд грн – ввізне та вивізне мито.

Окрім того, за два місяці 2026 року Україна отримала 164,3 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Загальні надходження

Загалом за підсумками двох місяців 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 624,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Надходження єдиного соціального внеску до фондів пенсійного та соціального страхування за цей період становили 111,9 млрд грн.

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Як повідомлялося, до загального фонду державного бюджету України в лютому 2026 року надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 241,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших платежів. Зокрема в якості міжнародної допомоги (грантів) надійшло 101,4 млрд грн.

Також повідомлялося, що державний та гарантований державою борг України станом на 31 січня 2026 року становив 9,21 трлн грн, або $215 млрд.

Станом на кінець 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9,04 трлн грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року. За рік загальна сума державного та гарантованого боргу зросла на 2,06 трлн грн (на $47,3 млрд) та сягнула 98,4% прогнозного ВВП України у 2025 році.