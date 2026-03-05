Найбільше в Європі родовище рідкісноземельних металів виявилося на 81% більшим, ніж вважалося

Підтверджені та прогнозі запаси найбільшого в Європі родовища рідкісноземельних металів Фенсфельтет на півдні Норвегії виявилися на 81% більшими, ніж вважалося раніше.

Як ідеться в повідомленні компанії Rare Earths Norway, що планує його розробляти, оновлена оцінка, підготовлена консалтинговою компанією WSP, визначає обсяг родовища на рівні 15,9 млн тонн – проти 8,8 млн тонн, розрахованих у 2024 році, передає Liga.net.

"Майже подвоївши відомі масштаби, Rare Earths Norway перейшла від статусу перспективного відкриття до стратегічного активу світового класу", – заявив генеральний директор європейського галузевого консорціуму EIT RawMaterials Бернд Шефер.

Rare Earths Norway заявляла, що збирається розпочати видобуток наприкінці 2031 року та виробляти 800 тонн NdPr (неодим-празеодим) до 2032 року, що покриватиме близько 5% попиту Європейського Союзу.

Компанія вже має дозвіл на видобуток, однак ще потребує дозволу на експлуатацію.

Видобуток у Європі

Як зазначається, нові показники майже у вісім разів перевищують параметри шведського родовища Пер-Гейєр, яке компанія LKAB раніше назвала найбільшим у Європі з 1,3 млн тонн оксидів рідкісноземельних елементів, а торік підвищила оцінку до 2,2 млн тонн.

Утім, зараз у Європі не видобувають рідкісноземельні елементи.

За даними Eurostat, у 2024 році 95% імпорту рідкісноземельних елементів до Європейського Союзу (Норвегія до нього не входить, але тісно з ним співпрацює) надходило з Китаю, Малайзії та Росії.

Для чого потрібні рідкісноземельні метали

Рідкісноземельні елементи є критично важливими для оборонних компонентів – зокрема сучасних сенсорів і високоточних двигунів, що використовуються у фрегатах, винищувачах і військових дронах.

Також вони необхідні для виробництва постійних магнітів для електромобілів, вітрових турбін і електроніки.

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Видобуток у світі

Як повідомлялося, в лютому 2026 року влада Румунії та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу для переробки рідкісноземельних металів.

У січні Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Ділянка Добра" на Кіровоградщині американську компанію Dobra Lithium Holdings JV, LLC.

Її акціонерами є американські компанії TechMet та The Rock Holdings. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер.

За інформацією The New York Times, він близький до президента США Дональда Трампа та є одним з ініціаторів ідеї купити багату на ресурси Гренландію. Серед акціонерів TechMet – створений за часів першої президентської каденції Трампа американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation.

Також повідомлялося, що, згідно з останніми прогнозами Benchmark Mineral Intelligence та Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року Китай контролюватиме близько 60% світового ринку переробки критично важливих мінералів, створюючи безпрецедентну залежність глобальної економіки від Пекіна, незважаючи на спроби Заходу диверсифікувати ланцюги постачання.

У жовтні 2026 року США та Австралія домовилися посилити ланцюги постачання рідкісноземельних і критично важливих мінералів, щоб протидіяти домінуванню Китаю.