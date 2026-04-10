Ціни на приватні будинки в передмісті Києва за рік зросли на 8%. Де найдорожче й найдешевше житло?. ІНФОГРАФІКА

Ціни на приватні будинки в Київській області за рік зросли на 8%, навесні 2026 року продажі активізувалися.

Як свідчать дані дослідження маркетплейсу ЛУН, на початку квітня ціни на заміську нерухомість під Києвом коливаються від $35 тис. до $270 тис. залежно від напрямку траси та типу житла, передає Liga.net.

При цьому ринок приватних будинків у Київській області залишається дуже неоднорідним: різниця між найдешевшими та найдорожчими локаціями – майже у 8 разів, що робить таку нерухомість одним із найбільш контрастних сегментів у регіоні.

Де найдорожче й надешевше житло

Найдорожчими залишаються будинки в Обухівському районі – ціни там складають у середньому $270 тис. за об'єкт.

Таким чином це в понад 7 разів дорожче, ніж у Білоцерківському районі, де середня ціна становить лише $35,5 тис.

У Києві середня ціна приватного будинку складає в середньому $215 тис. за об'єкт, водночас ціни у передмісті значно варіюються:

Вишгородський район – $125 тис.,

Бучанський – $115 тис.,

Фастівський – $115 тис.,

Бориспільський – $106 тис.,

Броварський – $85 тис.

Від чого залежить ціна

Відтак навіть у межах одного регіону різниця в цінах може перевищувати $200 тис. Основними факторами таког є близькість до Києва, транспортна доступність, якість забудови та попит на напрям.

Так, у Білоцерківському районі ціни нижчі, оскільки це єдиний район Київської області, який не має прямого "виходу" до Києва.

В Обухівському районі, де купити житло можна майже відвічі дорожче, ніж у інших районах, розташовані найдорожчі передмістя Києва.

При цьому Бучанський і Вишгородський райони тримаються в середньому сегменті, тоді як Броварський демонструє нижчий рівень цін серед найближчих до столиці напрямків.

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Нерухомість у Києві

Як повідомлялося, один із найвідоміших довгобудів столиці – недобудований багатофункціональний комплекс Sky Towers на проспекті Берестейському в Києві – продали з аукціону за 560,47 млн грн.

Також повідомлялося, що Київ посідає друге місце серед міст України за ціною квадратного метра нового житла. Вартість 1 кв. м у новобудові столиці збільшилася на 3%, до $1,3 тис. у грудні минулого року, у гривні – на 4%, до 55,3 тис. грн.

Окрім того, чстало відомо, що Київ у березні цього року став лідером за середніми цінами на оренду житла, поділивши першу позицію із Закарпатською областю. Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві та на Закарпатті складає 22 тис. грн на місяць.