"Рішення вже прийнято": В уряді не планують скасовувати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 23 років

Українська влада не веде переговорів із міжнародними партнерами про скасування дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років.

Про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Рішення вже прийнято", – сказав Улютін, коментуючи можливість скасування такого дозволу.

За його словами, це питання під час переговорів з міжнародними партнерами не обговорюється.

Водночас Улютін визнав, що за оцінками європейських партнерів, після запровадження такого дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тисяч українських чоловіків віком до 23 років. Однак українська сторона такої статистики не веде, зазначив міністр.

"Підтвердити чи спростувати не можу, бо не ведемо статистику", – сказав Улютін.

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Дозвіл на виїзд чоловікам за кордон

Як повідомлялося, з 28 серпня 2025 року чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

Вже на початку жовтня минулого року повідомлялося, що 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

Вже в листопаді канцлер ФРН Фрідріх Мерц у розмові з президентом Володимиром Зеленським обговорював питання збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу. А у січні цього року Мерц прямо звертався до Зеленського з проханням обмежити виїзд молодих українських чоловіків.