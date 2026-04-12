Компанія-розробниця ChatGPT очікує отримати $2,5 мільярда доходу від реклами цього року

Компанія OpenAI – розробниця чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT – очікує цього року отримати $2,5 млрд доходу від реклами.

Як повідомляє Axios із посиланням на джерело, знайоме з нещодавніми презентаціями компанії для інвесторів, пілотний рекламний проєкт OpenAI приніс щорічний регулярний дохід у розмірі $100 млн менш ніж за два місяці, передає Укрінформ.

Відтак зараз компанія прогнозує різке зростання доходів від реклами.

Прогноз зростання

У OpenAI розповіли інвесторам, що цього року дохід від реклами зросте до $2,5 млрд, у 207 році – до $11 млрд, у 2028 році – до $25 млрд та до $53 млрд – до 2029 року.

Прогнозується, що продукти OpenAI охоплять 2,75 млрд користувачів щотижня до 2030 року та займуть частку світового рекламного ринку, на якому нині домінують такі компанії, як Google, Meta, Amazon та TikTok.

При цьому OpenAI намагається переконати інвесторів та потенційних спонсорів майбутнього первинного публічного розміщення своїх акцій (IPO), що вона має кілька потоків доходів, які масштабуються разом із витратами компанії на обчислення.

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Інвестиції в компанію

Наприкінці лютого OpenAI закрила черговий інвестраунд, отримавши $110 млрд від Amazon.com Inc., SoftBank Group Corp. і Nvidia Corp.

OpenAI також анонсувала стратегічне партнерство з Amazon і повідомила про розширення довгострокового співробітництва з Nvidia, що забезпечує їй доступ до обчислювальних потужностей наступного покоління.

Розвиток ШІ

У березні повідомлялося, що компанія Google оголосила про запуск нових інструментів, які дають змогу переносити особисті дані й історію листування з інших ШІ-сервісів у свій чат-бот Gemini.

Також стало відомо, що компанія Meta Platforms підписала багатомільярдну угоду про оренду чипів штучного інтелекту в компанії Google для розробки нових моделей ШІ.

Перед тим Meta отримала патент на велику мовну модель, яка здатна імітувати активність людини в соціальних мережах у періоди її відсутності, включно зі смертю.

До того повідомлялося, що компанії Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші оголосили про сукупне скорочення понад 52 тис. робочих місць. Частина компаній прямо зазначає, що оптимізація штату пов'язана з економічною невизначеністю та планами інвестувати у штучний інтелект.