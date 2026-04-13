Наслідки війни на Близькому Сході: Німеччина тимчасово знизить податок на пальне

Керівна коаліція Німеччини оголосила тимчасове зниження енергетичного податку для того, щоб пом'якшити зростання цін на автомобільне паливо.

Про це повідомили представники коаліції, передає DW.

Глава Християнсько-соціального союзу, що входить у коаліцію, Маркус Зьодер зазначив, що коаліції важливо пом'якшити зростання цін на пальне, яке для багатьох стало "нестерпним".

"Хоча війну в Ірані ведемо не ми, вона є нашою проблемою", – сказав він.

Яким буде зниження

Податок на дизель і бензин знизять приблизно на 17 євроцентів за кожен літр терміном на два місяці.

Міністерка праціНімеччини Бербель Бас заявила, що загальний обсяг податкових пільг на автомобільне паливо для споживачів і підприємств становитиме близько 1,6 млрд євро.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зі свого боку повідомив, що цей захід швидко поліпшить ситуацію автомобілістів і компаній, які страждають від різкого зростання цін в останні тижні.

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Заходи проти кризи

10 квітня стало відомо, що аеропорти Європи вже через три тижні можуть зіткнутися із системним дефіцитом авіаційного пального, якщо Ормузька протока не буде відкрита.

Перед тим повідомлялося, що Європейський Союз готується до найгірших сценаріїв енергетичної кризи, включно з нормуванням пального та вивільненням обсягів нафти зі стратегічних резервів.

У середині березня італійський уряд схвалив тимчасові заходи через подорожчання пального. Так, уряд на 20 днів знизив акцизний збір – на 25 центів за літр на бензин і дизельне пальне та на 12 центів – на зріджений нафтовий газ (LPG).

До того повідомлялося, що Данія закликала громадян відмовитися від використання автомобілів через зростання цін на нафту.

На початку березня Міністерство торгівлі В'єтнаму закликало місцеві підприємства заохочувати співробітників працювати з дому в рамках заходів з економії палива на тлі перебоїв у постачанні та різкого зростання цін, спричинених війною в Ірані.

13 квітня президент Філіппін Фердинанд Маркос заявив, що уряд країни скасовує акцизи на бензин і скраплений газ, аби стримати зростання цін на продукти харчування та інфляційний тиск.

Ціни на нафту

Нагадаємо, ціни на нафту 13 квітня піднялися вище $100 за барель на тлі підготовки ВМС США до блокування проходу суден до Ірану через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на $6,71, або 7,05%, до $101,91 за барель. Водночас ціна американської нафти West Texas Intermediate піднялася на $7,59, або 7,86%, до $104,16 за барель.