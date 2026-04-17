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Новини
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Турецька Onur відремонтує три тролейбусні лінії у Львові за 13,9 мільйона євро

Львів відремонтує три тролейбусні лінії за 13,9 мільйона євро

У Львові провели тендер на ремонт і модернізацію тролейбусної інфраструктури загальною вартістю 13,9 млн євро.

Про це свідчать дані європейських державних закупівель Tenders Electronic Daily (TED), передає Liga.net.

Як повідомляється, Львів через комунальне підприємство "Львівавтодор" замовив ремонт трьох тролейбусних ліній загальною протяжністю 6,3 км (на Стрийській, Тролейбусній і Зеленій вулицях) та реконструкцію електролінії 600 В.

Тендер розбили на чотири лоти, усі з яких виграла одна компанія – турецька Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi.

Проєкт із модернізації тролейбусної інфраструктури у Львові реалізують в межах програми модернізації міського транспорту за підтримки Європейського інвестиційного банку.

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Львівський транспорт

Раніше в квітні повідомлялося, що міська рада Львова запустила процедуру перегляду тарифів на проїзд у міському громадському транспорті міста та запропонувала нові тарифи, які виставлять на обговорення громадськості впродовж місяця.

У травні минулого року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про зміни безготівкових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті з 1 червня 2025 року.

У квітні торік Львівська міська рада запропонувала частково збільшити вартість проїзду у громадському транспорті. Утім, не погодилася на суттєве зростання ціни – до 32 грн, чого вимагали перевізники.

Тролейбуси в Україні

Як повідомлялося, українські міста в 2025 році отримали 107 тролейбусів, що є рекордом за час повномасштабної війни. Втім, цей показник нижчий за ті, що були в період із 2014 по 2021 рік.

Автор: 

Львів (889) ремонт (1633) тендер (2295) транспорт (723) закупівлі (2828) Onur (10) тролейбус (32) Львівська область (336) Львівський район (29)
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Топ коментарі
+1
О, може хоч Львів кацапи обстрілювати не буде...нехай ремонтують дооовше..
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17.04.2026 22:58 Відповісти
+1
розумiю Вашу думку, проте не впевнений, що належнiсть компанii до Турцii впливае на хвору голову пуйла
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18.04.2026 10:06 Відповісти
+1
Але надія є..що хоч десь будуть спати нормально
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18.04.2026 10:22 Відповісти

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