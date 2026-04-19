У Києві спростили отримання компенсацій за встановлення сонячних панелей. Як подати заявку?

У Києві послугу з часткового відшкодування вартості альтернативних джерел енергії перевели в цифровий формат. Так, тепер подати заявку на компенсацію за встановлення сонячної електростанції в багатоквартирному будинку можна онлайн – через Портал послуг Києва.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Він уточнив, що йдеться про оновлену міську програму підтримки, яка передбачає компенсацію до 50% вартості сонячної електростанції, однак не більше 600 тис. грн на один будинок.

Як подати заявку

На Порталі послуг Києва доступний онлайн-калькулятор компенсації, який дозволяє ввести основні параметри проєкту й одразу отримати орієнтовну суму відшкодування.

Онлайн-сервіс доступний для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, управителів та інших форм управління багатоквартирними будинками.

Скористатися послугою можна за посиланням.

"Місто розглядає сонячну енергетику як один зі способів підвищити енергостійкість житлових будинків. Сонячна генерація дозволить підтримувати роботу критично важливих систем будинку, зокрема ліфтів, насосного обладнання, освітлення та інтернет-інфраструктури, у періоди перебоїв з електропостачанням", – зауважили в КМДА.

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Підтримка енергетики в Києві

Раніше заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко заявила, що в Києві немає альтернативи центральному опаленню, однак для критичної інфраструктури, зокрема, для медзакладів, закладів освіти, будуть створювати додаткові котельні, міні-ТЕЦ, а також активно використовувати сонячну генерацію.

У березні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.