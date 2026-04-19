Польська мережа магазинів Żabka дозволить купувати товари в борг

Найбільша в Польщі мережа магазинів Żabka разом із банком PKO Bank Polski запускає фінансовий сервіс Żappka Pay, який передбачає кредитну картку з можливістю відстрочення платежу прямо в мобільному застосунку.

Як повідомили в мережі та в банку, йдеться про картку з кредитним лімітом, яка дозволяє оплачувати покупки не лише в магазинах Żabka, а й у будь-яких торгових точках, де приймають картки Visa, передає Liga.net.

Картка також передбачає можливість відстрочення платежу, тож фактично вона має функції кредитної картки та короткострокового споживчого фінансування.

Як зазначається проєкт є частиною стратегії PKO Bank Polski зі створення так званого embedded banking (вбудований банкінг) – коли банківські послуги інтегруються у сторонні сервіси.

Раніше PKO Bank Polski – найбільший банк Польщі з активами понад 583 млрд злотих (близько $146 млрд) – вже запустив подібні рішення разом з Allegro – найбільшою польською платформою електронної комерції – та на власній автомобільній платформі Automarket.

Світовий досвід

Також подібні моделі, де банки інтегровані в ритейл, уже працюють у світі.

У Японії банк 7-Bank пов’язаний із мережею магазинів 7-Eleven і використовує спільний цифровий профіль клієнта для покупок і фінансових сервісів.

У Південній Кореї банки Kookmin і Hana розміщують свої сервіси прямо в магазинах: клієнти можуть виконувати банківські операції в торгових точках, а за покупки й транзакції отримувати бонуси або знижки.

У Франції понад 40 років працює Carrefour Banque – спільний проєкт мережі Carrefour і BNP, який поєднує кредитні картки, платежі та програму лояльності для мільйонів клієнтів.

Про польську мережу

Żabka – найбільша в Польщі мережа у форматі магазинів біля дому. На кінець 2025 року вона налічувала понад 12,3 тис. торгових точок. Більшість магазинів працюють за франчайзингом.

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Український та польський бізнес

Як повідомлялося, станом на 2024 рік більше ніж 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka за договором франшизи в Польщі, більшість із них – жінки.

2025 року в Польщі іноземні громадяни започаткували 10,5 тис. нових підприємств, що стало третім за величиною результатом за всю історію спостережень. Найактивнішими у створенні бізнесу виявилися громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини.

Також повідомлялося, що 1197 компаній з польськими власниками, які подали фінансову звітність за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Водночас кожна восьма польська компанія отримала дохід понад 100 млн грн – 146 компаній. Їхній дохід склав 123,01 млрд грн торік.

На початку квітня 2026 року стало відомо, що польська мережа магазинів Pepco розглядає вихід на ринок України, однак остаточного рішення ще немає.