В Україні зростає попит на рослинне молоко: хто найактивніші споживачі?

Майже третина жителів України споживає рослинне молоко. Рослинні альтернативи молока широко представлені на полицях ритейлерів, але споживання залишається вибірковим.

Про це свідчать результати дослідження компанії Kantar Ukraine.

Згідно з даними дослідження, 31% українців вживали рослинне молоко хоча б раз за останні пів року, тоді як 69% поки не включають його до раціону.

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Найактивніше категорію тестує молодша аудиторія:

20-29 років ‒ 40%

30-39 років ‒ 39%

55-65 років ‒ 20%

Як зазначають аналітики, категорія вже виходить за межі ніші, але ще не стала щоденною звичкою. Подальший розвиток залежатиме від того, наскільки бренди зможуть зробити її простішою, доступнішою та ближчою до повсякденного життя.

Нагадаємо, світовий ринок молочної продукції зараз перебуває у спадній фазі, оскільки надлишкова пропозиція спричинила суттєве зниження цін. Головним чинником такої ситуації стало зростання виробництва в низці ключових регіонів світу.

Станом на квітень 2026 року надлишок молока призвів до здешевлення масла та сиру. Найсильніше це позначилося на європейських виробниках, які стикаються зі скороченням прибутковості через падіння ринкових цін.

Як повідомлялося, попри падіння біржових цін на молочну сировину, роздрібні ціни на молочні продукти в Україні залишаються високими. Супермаркети продовжують постачати з Польщі масло та іншу молочну продукцію в межах довгострокових контрактів, що посилює конкуренцію для українських виробників.