Санкції не працюють: Комбінати Фірташа зупинили анулювання ліцензій на видобуток титанової сировини через суд

Суд призупинив рішення Держгеонадр про анулювання двох спеціальних дозволів на видобуток титанових руд, які належали компаніям Дмитра Фірташа.

Відповідні ухвали виніс Дніпропетровський окружний адміністративний суд, повідомляє галузеве видання Nadra.info.

Зокрема, 8 квітня суд зупинив дію наказу Державної служби геології та надр в частині анулювання спеціального дозволу №2694, наданого ТОВ "Межиріченський ГЗК" для видобування титанових руд Межирічного родовища в Житомирській області.

Наказ про анулювання дозволу зупинили у якості забезпечення позову за заявою ТОВ "Мотронівський ГЗК", який володіє 98,9999% ТОВ "Межиріченський ГЗК".

Після цього "Межиріченський ГЗК" повідомив про відновлення діяльності і опублікував оголошення про низку вакансій, обіцяючи "роботу без зупинок на довготривалий термін".

Раніше, 13 березня, цей же суд зупинив дію наказу Держгеонадр в частині анулювання спеціального дозволу № 3640, наданого самому ТОВ "Мотронівський ГЗК" для видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища (ділянки Мотронівсько-Аннівська та Північно-Західна) в Дніпропетровській області.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, у березні т.в.о. голови Держгеонадр Леонід Музикус підписав наказ про анулювання обом компаніям прав на видобування титанових руд. Тоді також було анульовано дозвіл компанії ТОВ "Валки-Ільменіт".

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко тоді пояснила, що рішення ухвалили з урахуванням санкцій, застосованих до Фірташа, а також оголосила про повернення родовищ титанової сировини державі.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові санкції щодо Дмитра Фірташа, які дозволять позбавити підконтрольні олігарху компанії спецдозволів на розробку родовищ корисних копалин.

Які родовища титанових руд контролює Фірташ За даними на сайті Group DF Дмитра Фірташа, вона контролює Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат у Дніпропетровській області, а також Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат та гірничо-забгачувальну компанію "Валки-Ільменіт" (обидві розташовані в Іршанську Житомирської області). За інформацією видання Nadra.info, цим компаніям належать три спецздозволи на видобуток титанових руд: ТОВ "Валки-Ільменіт" – №2578, на добування руд титану родовища Валки-Гацківське;

ТОВ "Межиріченський ГЗК" – №2694, видобування руд титану родовища Межирічне;

ТОВ "Мотронівський ГЗК" – №3640, видобування пісків циркон-рутил-ільменітоносних родовища Малишевське. У червні 2021 року за рішенням РНБО вже було анульовано спецдозвіл №3590 на видобування апатит-ільменітових руд родовища Стремигородське (Житомирська область), наданий ТОВ "Валки-Ільменіт" Фірташа. Тоді Мотронівський ГЗК та Межиріченський ГЗК до санкційного переліку не увійшли. У березні 2023 року Держгеонадра зупинила дію спеціальних дозволів на надра всіх українських компаній бенефіціара групи Дмитра Фірташа, виконуючи нові вимоги Кодексу про надра. Однак адвокатам Group DF частково вдалося скасувати більшість цих рішень у судовому порядку. У 2024 році за рішенням РНБО було анульовано спецдозвіл №3640, виданий Мотронівському ГЗК. Втім, за день до запровадження санкцій цей спецдозвіл продали ТОВ "Тіберіус Плюс". А вже у січні 2025 року Межиріченський ГЗК Фірташа перезапустив у роботу збагачувальну фабрику з виробництва ільменітового концентрату.

Читайте також: Україна віддала одне з найбільших родовищ літію оточенню Трампа. Які умови? (оновлено)